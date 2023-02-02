Рисунки Ван Гога и Рембрандта в Калуге: коллекционер Артем Суслов рассказал, кто продал ему старинные гравюры и почему он гоняется за Врубелем

Старинные гравюры и рисунки из частной коллекции в Калугу привез молодой искусствовед из Санкт-Петербурга Артём Суслов.

Во флигеле музея изобразительных искусств до 26 марта можно увидеть работы европейских мастеров.

Это период, начиная с 1570-х годов и заканчивая началом XX века.

Главные экспонаты - рисунки Ван Гога и Рембрандта. Хотя рисунки – громко сказано. Зрители, подойдя к ним, удивлялись и улыбались. Многие ждали шедевры, а здесь - легкие наброски. Зато это подлинники.

На выставке можно не только посмотреть гравюры, но и почитать интересные факты о Золотом веке, Рембрандте и Ван Гоге.

Выставка интересная, есть голландские и фламандские гравюры известных мастеров. Работы Антониса Ван Дейка, Хендрика Голциуса, Давида Тенирса Младшего.

Рядом с ними – странные детские рисунки, сделанные 300-400 лет назад. Некоторые стёрлись от времени так, что разглядеть на них страшного монстра сложно. Но к каждому экспонату имеется подробное описание.

Неизвестный автор ХVII века, детский рисунок. Брюссель, бумага, тушь.

Выставку открыл сам хозяин коллекции. Артём появился перед калужанами весь в чёрном, с брошью в виде кошки на рубашке.

- Большая часть представленных работ принадлежит мне, - объяснил коллекционер. - Из самых дорогих я смог осилить только две гравюры Рембрандта и гравюру Ван Дейка.

Остальные дорогие экспонаты - рисунок Ван Гога и рисунок Рембрандта - принадлежат гражданам Нидерландов и Катара. В России сейчас всего два рисунка Ван Гога. Один – на этой выставке, второй - в государственном музее изобразительных искусств.

Рисунок Ван Гога «Мужчина и женщина в поле» и набросок к картине «Стирающая женщина». Бумага, уголь.

Безжалостные люди

- Изначально я не ставил цель стать коллекционером, я хотел говорить с людьми об искусстве, - объясняет Артём. - Но для рассказа мне надо было найти иллюстрации.

Я занимался и занимаюсь организацией концертов, какое-то время был менеджером Елены Образцовой, и смог заработать денег, чтобы приобрести эти экспонаты.

Собирались они в течение двух лет и были тогда не особо редкими и дорогими. Коллекционеры за ними не гонялись, потому что гравюры часто приезжали в Россию.

За границей были куплены только две гравюры Рембрандта, рисунок Голциуса и несколько гравюр неизвестных авторов. Всё остальное приобретено в России.

Но теперь этого нет. Я скупил все, что было на рынке России до февраля 2022 года. Сейчас рынок сильно опустел. Ван Дейк, которого я купил, был последним. И Исаак Брио тоже последний.

Чтобы новое ввезти, нужно много хлопот. Но за границей гравюры продаются. Там огромное количество аукционных домов, и ты купишь Рембрандта в тот же день: 15 тысяч евро – предметы второго состояния и 70 тысяч евро с автографом Рембрандта - первого состояния. А масло стоит 14 миллионов евро.

Я, конечно, купил за меньшую сумму. И, во-первых, это всегда можно продать, хотя я никогда не продам такие вещи! Невозможно продать Рембрандта! Очень странно, как люди продавали мне эти работы.

Но там человек был болен, ему нужны были деньги на лечение. Вообще, коллекционеры – люди безжалостные, так же, как торговцы недвижимостью. Ты ищешь того, кому хуже и кому деньги нужны срочней. И потом сбавляешь цену как можно больше.

Сейчас моя мечта - Михаил Врубель, очень хочу купить его рисунок. Просто терроризирую куратора выставки Врубеля, главного эксперта Ирину Шуманову, звоню ей раз в месяц и спрашиваю, нет ли чего, может, нашлось что-то на рынке.

Врубель - самый редкий художник, потому что весь принадлежит государству. Но и коллекция гравюр должна пополняться. Пока просто не предвидится ничего. И у меня есть один рисунок Эдварда Мунка. Из заграничных дел хотел бы побольше приобрести его рисунков, они не очень дорогие.

Повлияло политическое событие

- Эта выставка начинается с гравюры Михаэля Вольгемута - иллюстратора «Нюрнбергской хроники», учителя знаменитого Альбрехта Дюрера. Он выполнял свои работы в жанре ксилографии. Работал с деревом.

Михаэль Вольгемут «Эбигейл и её муж», 1493 год. Лист из «Нюрнберской хроники». Вольгемут был учителем Дюрера.

- Ксилографические работы более объемные, чем те, что сделаны в то время на металле. А то время – это 1493 год. На дереве невозможно сделать мелкие черты, как на меди.

Мне кажется это, потому что художественное мышление не эволюционировано ещё до того уровня, ещё не наступил Золотой век. Вольгемут не резал на доске рисунок, он закреплял нож на верстаке и водил доску вокруг ножа. Я не заю, зачем он это делал. Но так работал и его ученик Альбрехт Дюрер.

Далее идут гравюры на меди, где тоньше линии и точнее детали. Работы Питера Брейгеля Старшего - неприличного художника.

Его гравюры отличаются от его картин с маленькими красивыми человечками, так хорошо показанными в фильме «Зеркало» Андрея Тарковского. Графика исчерпывается исчадиями ада, демонами, но они интересе чем у Босха, глубже, осмысленнее.

Присутствует Исаак Брио с «Метаморфозами», но я подозреваю, что не все работы принадлежат его резцу.

Исаак Брио «Метаморфозы Овидия», 1637 год, гравюра на меди.

Границы дозволенного

- Понятие «Золотой век» придумало политическое событие, отделившее фламандское искусство от голландского - освободительная война в Нидерландах. Нидерланды освободились от испанского владычества.

А Фландрия (Бельгия) не освободилась. Напоминаю, что только в начале ХVIII века в испанских городах перестали сжигать ведьм на площадях.

Огромный великан, правящий испанской короной, именовался церковью и оставлял след искусстве. Фламандское искусство неумелое и отдает предвозрожденческим Вольгемутом.

Почему оно такое неказистое: руки широкие, голова огромная, младенец некрасивый, как умственно отсталый. Художники получил возможность издеваться, делать карикатуры на жизнь.

Голландское искусство стало светским. А фламандское светским не стало. Инквизиция простирала свои руки достаточно сильно. И на фламандских гравюрах библейские сюжеты, строго подчиняющиеся иконографии того времени.

Но границы были открыты, и люди могли укрыться в свободной Голландии. Шло художественное взаимодействие. И фламандский художник Давид Тенирс Младший стал писать бедноту, быт того времени: пирушки, танцующие в трактире, сарае нотариусы, юристы, мельники.

А художник Брауэр вообще мог сделать работу, где человек в туалете находится. Брауэра сейчас бы назвали панком, он границ дозволенного не видел, мог рисовать все.

Хендрик Холциус «Голова женщины», 1601-1602 г. Рисунок углем на книжной обложке.

Закончилось всё плохо

- Рембрандт родился под счастливой звездой. Всё что он делал, он делал играючи, хотя работа в каждом полотне гигантская. И все, что он делал, не требовало маркетинга. Людей это притягивало.

Рембрандт без славы не сидел ни минуты и был самым богатым художником того времени. Картина «Артаксеркс, Аман и Эсфирь» писалась с настоящего костюма из драгоценных камней, привезенного для Рембрандта из Сирии. Скорее всего, он не был подлинным, просто художнику так сказали. Но у Рембрандта было огромное количество библейских костюмов.

Богатство принесло ему и семейное счастье. Его жена Саския - из очень зажиточной семьи. И это была любовь всей его жизни. Но закончилось всё грустно. Рембрандт и его мастерская стали забирать 70 % всех заказов. Выкачивали все деньги на рынке живописи. Главным врагам художника – гильдии Святого Луки это не нравилось.

«Двор», с гравюры Рембрандта.

- Когда после рождения сына Титуса умерла Саския. Рембрандт впал в долгий, длившийся несколько лет, депрессивный эпизод. И тогда ему поступил заказ на картину «Ночной дозор» - групповой портрет, на который сбрасывались офицеры. Они приходили позировать в мундирах и орденах.

Но Рембрандт исключил некоторое количество орденов. Как сейчас говорят искусствоведы, он хотел показать, что все солдаты – просто солдаты. Кроме того, он поместил на картину призрак Саскии, который благословляет офицеров. Офицеры отказали от заказа и потребовали назад деньги.

Рембрандт выплатил неустойку. И вроде ничего страшного, денег у него было много, но тут вмешались бандиты. У Рембрандта отменились почти все заказы. А как любой порядочный человек, Рембрандт имел кредиты, в том числе за гигантский дом.

Пошли аукционы. Продано имущество, костюмы. Рембрандт вечерами наряжался и приходил на аукционы, садился в первый ряд, аплодировал покупателю, благодарил его.

«Автопортрет с растрёпанными волосами». С гравюры Рембрандта.

- Потом Рембрандт ещё дважды женился, каждый раз из-за поступавших от женщин угроз и шантажа. И остатки его имущества жёны забирали себе. Последняя жена оставила ему дочь Корнелию. Сын Титус умер. И только дочь и могильщики шли за гробом художника.

Рисунок Рембрандта «Автопортрет в профиль», 1630. Бумага, чернила, тростниковое перо. Из коллекции нидерландского коллекционера. Упоминается в официальном каталоге, как один из набросков к гравюре «Иосиф рассказывает свои сны».

- А Ван Гог является наследником Рембрандта по двум составляющим – написание бедноты и изобретение собственной анатомии.

Он не понимал, как можно зарабатывать деньги, когда вокруг творится такое: 10-летние дети работают по 16 часов в шахтах, существует детская проституция, медицина настолько дорогая, что нужно целое состояние, чтобы вылечить себя.

И он идет в глубь горя, боли. Идёт в угольные шахты священником. Искусство безжалостно, оно может показывать страшные вещи, и это будет прекрасно.

Ещё более безжалостно время. Когда люди с бокалом вина за 15 тысяч евро стоят перед картиной Ван Гога и чувствуют себя в порядке и, думая, что Ван Гог – это атрибут богатой жизни.

Детский рисунок по картине Рембрандта «Царь Валтасар», 1630-е годы. Бумага, тушь, тростниковое перо.

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