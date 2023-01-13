Калужанка Ирина Константинова новогоднюю ночь провела в термокостюме в горах Северной Осетии

Больше недели руководить калужской бесплатной школы спортивного туризма Ирина КОНСТАНТИНОВА провела на снежно-ледовых альпинистских сборах по лавинной безопасности.

- 30 декабря мы с нашим туристом Дмитрием Нестеренко приехали во Владикавказ, - рассказывает Ирина.

- Новый год праздник всё же семейный и выбрался, кто мог и очень хотел. Целью набрать много людей не задавались, так как для продуктивного обучения на скалах и на ледовых склонах число участников было ограничено.

Сохранили древние традиции

- Во Владикавказе я была впервые. Это город, где не курят на улицах, не бранятся при детях, уважают стариков и не ездят по правилам.

Мы побывали в музеях, где узнали много краеведческой информации, в древнейшем парке-дендрарии, который посещали Булгаков, Лермонтов, Чехов, Менделеев, а мы нашли дорогу на Звериный остров, на котором в старину располагался зоопарк. И валуны здесь по сей день выточены в виде животных.

В Осетии сохранены национальные традиции, верования. Места там сакральные, необычные. Есть древние святилища, и некоторые места даже приходится обходить стороной.

Неподалёку находится Город мёртвых. Когда в осетинскую деревню пришла чума, заболевшие люди приняли решение уйти. Они перебирались построенные на горе в склепы, хоронили себя заживо. Это комплекс наземных и полуподземных склеповых сооружений XIV-XVIII веков возле селения Даргавс. Но я туда не поехала, хотелось побывать в более позитивных местах.

База, где жила Ирина, находится в горах.

Даже зимой здесь живописные пейзажи.

Рысь и медведи

- Погода сначала стояла морозная: -9 градусов. И там зима: не слышно птиц, не видно животных. Поэтому Новый год встретили с настоящим морозом и снегом. А потом потеплело до 0 градусов, птицы защебетали.

Жили мы в горах на базе спасателей. Там очень красиво: ущелье, река, горы, покрытые хвойными лесами. Ледники, замёрзшие водопады переливаются бриллиантами.

Обучение проходило в сложных условиях.

- Вокруг - дикая природа. На базу даже приходила рысь. И опытные туристы, мастера спорта, спасатели удивлялись, говорили, что сами впервые в жизни видят это животное. А ещё нас предупредили, что по трекинговой тропе лучше не ходить, потому что там ходит медведь.

Все навыки отрабатываются до автоматизма.

Новогодний ужин

- На базе условия достаточно аскетичные. Кормили нас тоже просто, но вкусно. Там обалденно готовят мясо. Осетинский суп «Лывжа» – бесподобен. Казалось бы, в нём ничего особенного: просто мясо и картофель, но это до такой степени вкусно! Осетинские пироги – нечто потрясающее! И все продукты качественные, натуральные, вкусные.

На базе собрались туристы из разных городов.

31 декабря у нас был полный учебный день. А вечером на базе мы собрались на праздничный ужин, посидели, пообщались. Все рассказывали про свои города. Праздник у нас безалкогольный. Я и ребята из нашей группы не пьём даже глотка шампанского. Это моя принципиальная позиция.

Платье в этот раз я не брала, хотя даже в походы беру. Но сейчас сконцентрировалась на учёбе. Взяла с собой минимум тяжелых вещей, зато много блокнотов для записи. И Новый год встретила в термокостюме, зато с праздничным настроением. Но на базе полпервого уже отбой, так что новогодний ужин не затянулся. А 1 января – новые занятия, с утра – на летнике, а вечером- лекции и семинары.

Дмитрий Нестеренко: уставший, но настроение новогоднее.

Утром - практика в горах, вечером - лекции.

Неожиданное явление

- Ледники Осетии невероятно красивы и величественны. Особенно среди других выделяются Караугом, Тана и Цей. И есть ещё красавец-ледник с необычным названием Сказка. На его огромную, заледеневшую громаду туристы всегда смотрят с нескрываемым восхищением.

Мы отработали в горах технику, с профессионалами, которые водят походы высоких категорий, разобрали все сложные вопросы, которые могут возникнуть. Но нам не хватало снега. В прошлый раз мы по-настоящему закапывали людей, а сейчас искали импровизированных попавших под лавину.

Задача была – найти всех и как можно быстрей вытащить. Потому что существуют определенные временные рамки. Согласно «кривой выживания», от 70 до 90% полностью засыпанных и извлеченных менее, чем за 15 минут, людей остаются в живых.

Далее, между 15 и 35 минутами, смертность резко возрастает, а число выживших падает до 35% (фаза удушья). Между 35 минутами и 1,5 ч избегают смерти немногие (латентная фаза). Окончательно вероятность выживания снижается после 130 минут – всего 7% засыпанных были обнаружены все ещё живыми.

Предупреждение о сходе лавин в этих местах - обычное дело.

- Надо сказать, что прошлом году из-за затянувшейся весны количество лавиноопасных снежников в знакомых заполярных горах заставило меня поволноваться во время выпускного похода (хотя мало, кто заметил, так как руководители в экстремальных ситуациях принимают решения быстро и без паники), - признаётся Ирина.

Лавины – это неожиданное явление, беда. Погибает много людей. И, когда мы возвращались из Осетии, пришла новость о лавине в Сочи, там вытаскивали инструктора горнолыжной трассы. В Хибинах, куда мы ходим каждый год, такое случается.

Кстати, скоро мы с дочкой возвращаемся в Хибины и надеемся увидеть Северное сияние. Сколько раз там были, и никогда не видели. Может, в этот раз повезёт!

Летом нам пришлось в аэропорту оставить нож, который был в ручной клади. А он храниться определённое время. И я обещала дочке, что мы за ним вернёмся. Она ждёт. В феврале у неё День рождения, и эта поездка будет подарком.

Ирина говорит, что не может долго жить без гор.

Будет много походов

- Планов у нас много, - делится Ирина. - Будем дальше развивать калужский турклуб, все занятия у нас бесплатные. Наш турист Михаил Коробов готовит большую программу. В этом году будет новый выпуск. И делаем упор на подготовку руководителей походов, совершенствование навыков. Кстати, Дмитрий Нестеренко впервые в качестве руководителя поведёт поход на Чёртово городище.

Ближайшие походы в горные районы будут в привычных нам полярных горах, также собираемся на Кодар, но большим составом, так как район непредсказуемый по погоде, автономный и медвежий. А ещё будет новая учёба.

Этой зимой готовимся проводить наши ежегодные открытые занятия по возведению хижин из снега и основам выживания в автономной природной среде. Кто с нами? Телефон для связи: +79307598666.

Пройдя новогоднее обучение в горах, Ирина и Дмитрий получили сертификаты.

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