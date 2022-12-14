Дерзкие бандиты держали в страхе операторов АЗС в Калуге

Совместно с правоохранительными органами Калужской области мы начинаем серию публикаций в рамках рубрики «Чистосердечное признание». И сегодня совместно с региональным УМВД рассказываем первую историю.

Давно это было. Более восьми лет назад. Но и сейчас многие вспоминают разбойные бандитские нападения, о которых в 2013-м говорила вся Калуга.

В областном центре орудовала банда, которая подобно героям лихих американских боевиков, нападала на торговые центры, заправки, банкоматы и даже детскую стоматологию.

Преступники не гнушались ничем, и для полиции вычислить дерзких разбойников стало делом чести.

Ветром голову надуло, отморозило

А началась эта история в один морозный январский день 2013 года, а точнее 22 числа, в микрорайоне Силикатный на улице Гурьянова.

В обеденное время к торговому центру подошли двое мужчин и натянули на лицо шапки-маски с прорезями для глаз. Один из них достал пистолет, после чего оба вошли в здание центра.

На первом этаже находилась кредитная организация, специализирующаяся на быстрых займах. Мужчины подошли к ее окну, по ту сторону которого, за стеклом, сидела женщина.

Один из преступников направил пистолет на продавца-консультанта и потребовал отдать им деньги. Женщина побледнела от страха и не сопротивлялась нападавшим. Из-за шока, она оцепенела настолько, что даже не смогла передать им деньги. Тогда второй преступник дважды ударил локтем по толстенному стеклу, пытаясь разбить окно и самостоятельно забрать выручку.

Услышав шум, со второго этажа спустилась коллега женщины и замерла на лестничном пролете между этажами. Разбойник с пистолетом подбежал к ней и стал требовать отдать ему деньги.

Перепуганная дамочка открыла свою сумку и отдала бандюге 15000 рублей, но тому захотелось еще и телефон. Только отобрать его нападавший не успел. В этот момент в торговый центр вошли двое мужчин. Женщина закричала, позвав их на помощь. Преступники решили ретироваться.

Один из калужан преградил было им путь, но, когда увидел направленный на него пистолет, передумал. Бандиты добежали до «девятки», оставленной во дворе соседнего дома, и быстро умчались подальше от места преступления.

Таким был первый налет банды и останавливаться на этом нападении разбойники не собирались.

Помедленнее, я записываю

- К нападениям мужчины готовились предметно, - вспоминает следователь, который вел это дело (по его просьбе ФИО не раскрываем). - Нашли травмат марки «ИЖ-79-9Т» калибра 9 мм и четыре магазина к нему (это 46 патронов), металлический щит с надписью «Приносим свои извинения за доставленные неудобства».

Скинулись и купили две бейсбольные биты, нож, перчатки, медицинские маски, металлический гвоздодер, топор с длинной ручкой, газосварочный аппарат, - продолжает следователь. - Кроме этого парни изготовили две балаклавы (шапки-маски с прорезями для глаз, - прим. авт.).

Планы преступлений один из бандитов записывал в специальный блокнот, за что позже сначала оперативники, приобщая его записи к делу в качестве доказательства, а потом и прокурор, выступавший в суде обвинителем, мысленно благодарили налетчика.

И месяца не прошло с момента первого преступления, как за одну ночь бандиты совершили еще два нападения. На этот раз разбойники решили потрясти АЗС.

В полночь 13 февраля к бензозаправке в Анненках подъехала все та же «девятка». Из нее вышли уже трое мужчин в медицинских масках и перчатках. Вооруженные бейсбольными битами и пистолетом, они подошли к АЗС, по пути выставив, металлический щит с надписью: «Приносим свои извинения за доставленные неудобства».

Осмотревшись, преступники убедились в отсутствии покупателей и ворвались внутрь помещения. Первым делом один из них битой разбил монитор на столе сотрудника АЗС. За кассой снова стояла женщина.

Второй бандит наставил на нее пистолет, обошел стол и потребовал ключи от сейфа с деньгами. Не дожидаясь, когда оператор выполнит его требование, нападавший выдвинул денежный ящик, расположенный на столе кассира, а первый бандит свободной рукой начал вынимать оттуда наличку.

Преступники повторно потребовали у женщины открыть сейф, а когда та подчинилась, третий бандит выгреб оттуда деньги.

И в этот раз разбойникам досталось совсем немного - 15 090 рублей 15 копеек.

На прощанье один из нападавших прихватил две пачки сигарет, после чего мужчины покинули помещение заправки.

Следующей точкой нападения этой же ночью стала АЗС на противоположном конце города – в микрорайоне Северный. В пять утра по такой же схеме, что и в Анненках, бандиты вынудили двух женщин отдать им 35 994 рубля и 8 копеек.

Семь раз отмерь, один беги

Разочаровавшись в бензоколонках, бандиты взялись за банкоматы. Первые три присмотрели в сетевом магазине на Грабцевском шоссе. Приехали туда 20 февраля на той же «девятке» ровно в полночь.

Преступники подошли к задней двери магазина и газосварочным аппаратом срезали с нее петли, после чего двое проникли внутрь, а третий остался стоять на стрёме.

Далее они вывели из строя камеры видеонаблюдения и металлическим гвоздодером начали ломать сейф банкомата. В процессе неравной борьбы гвоздодера и брони разбойник, стоящий на шухере, сообщил о прибытии ЧОПовцев.

Охрана начала обходить помещения, но злодеи так увлеклись, что не успели сбежать с места преступления, и сотрудники ЧОПа застали их за вскрытием банкоматов.

Троица попыталась выйти через заднюю дверь, но путь им преградил один из охранников. Нападавшие направили на него пистолет, а тот в ответ выстрелил в воздух. Оглушенные звуком оружия, разбойники изрядно трухнули, ринулись к центральному входу в магазин, разбили стекло и покинули помещение не солоно хлебавши.

Альма-матер зубной феи

Через пару дней после неудачного преступления и бегства, бандитам пришла в голову мысль обчистить Детскую стоматологическую поликлинику. Точнее, банкомат, который там был расположен.

Они выяснили, что это помещения ЧОПом не охраняется, и по ночам там дежурит престарелый сторож.

В час ночи 23 февраля все на той же «девятке», в шапках, закрывающих лицо, перчатках, вооружившись гвоздодером и с газосварочным аппаратом наперевес, троица подъехала к стоматологии.

Преступники сделали отвлекающий маневр – позвонили в главную дверь, а пока сторож шел смотреть, кто там явился на ночь глядя, обошли здание и зашли с черного входа.

Проникнув внутрь, они напали на пожилого мужчину, избили его, отвели в подвал и связали электрическим шнуром.

Бандиты обыскали помещение больницы, взломали регистратуру в поисках денежных средств, но ничего не обнаружили.

Тогда преступники отправились к банкомату, стоявшему на первом этаже. На этот раз им удалось разрезать сейф газосварочным аппаратом. Внутри находилось почти полтора миллиона - 1 449 900 рублей.

Этот улов стал самым крупным в недолгой гангстерской карьере джентльменов удачи.

Крах всех розовых мечт

На какое-то время банда залегла на дно, но это должно было стать временным затишьем. Как в дальнейшем установило следствие, окрыленные успехом в детской стоматологии, они собирались расширять географию разбойных нападений. однако этим планам сбыться не удалось. Лихих джентльменов удачи по старой доброй традиции повязали.

Преступниками оказались трое друзей детства из Козельского района. Простые деревенские парни из российской глубинки: Рустам, которому на тот момент было 22 года, 28-летний Шамиль и 24-летний Юрий (имена изменены по просьбе полиции, - прим.ред.)

– Давнее знакомство и доверие между мужчинами определили сплоченность, устойчивость, высокую организованность вооруженной группы, внутреннюю дисциплину, управляемость и беспрекословное подчинение воле организатора - говорит следователь.

Самый старший из разбойников прошел службу в армии, поэтому ему доверили травматическое оружие. После службы мужчина устроился на работу, но жить на одну зарплату ему не понравилось.

Двое других бандитов трудоустроиться даже не пытались. Они мечтали сорвать легкий куш, да побольше.

Полицейские шли по стопам нападавших с самого начала буквально по пятам. От зацепки к зацепке им удалось распутать этот клубок Ариадны и поймать налетчиков.

Первым делом изымали видеозаписи с мест преступлений. Операм удалось установить, что один раз в районе совершения преступлений был вызов такси. Этого оказалось достаточно, чтобы взять след.

Звонившим оказался Рустам. Следователи установили круг его знакомых. Чаще всего мужчина общался со своим другом Юрием и братом Шамилем. При более глубоком анализе, полицейские увидели, что в зоне совершения преступлений их телефоны тоже были. Пазл сложился, и суд разрешил провести обыск у подозреваемых.

При осмотре их квартир следователи нашли травматический пистолет и бейсбольные биты. Также удалось обнаружить автомобиль марки ВАЗ 2109, который попал на видеозапись торгового центра.

Задержать всех членов вооруженной преступной группировки полицейским удалось в мае 2013 года, но еще полгода оперуполномоченные собирали доказательную базу. Бандиты упорно отрицали свою причастность к налётам и запутывали следствие.

В конечном итоге самый молодой из членов банды раскололся и дал признательные показания.

В феврале 2014 года уголовное дело было направлено в суд. Обвиняемых признали виновными по всем статьям. Осужденных посадили в колонию строго режима: Юрия на 15 лет, Шамиля – на 14, а Рустама – на 11.

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