Калужский психолог Наталья Архипова рассказала, как быстро справиться с эмоциями и выкинуть негатив из головы

В нашей жизни достаточно стрессов.

Проблемы дома, завал на работе, а ещё и негативные новости.

Можно ли противостоять обстоятельствам, бывает ли польза от стресса и как самостоятельно с ним справиться, дала советы психолог Калужского областного центра медицинской профилактики Наталья АРХИПОВА.

Ускоряет старение

- В современном мире мы все больше подвергаемся воздействию стрессов, которые представляют серьезную угрозу для его здоровья, - рассказывает Наталья АРХИПОВА.

- Само понятие стресса ввёл канадский физиолог Ганс Селье. Он отмечал, что стресс может быть даже полезен: если он умеренный и кратковременный, то повышает адаптивные возможности организма.

Сильный или длительный стресс, при котором человеку не удается приспособиться к ситуации, вызывает истощение защитных сил и разрушает организм, приводит к развитию неврозов, психосоматических заболеваний, депрессий, психозов.

Частые стрессовые ситуации ускоряют процессы старения организма, увеличивают вероятность развития онкологических заболеваний.

Относитесь спокойно к ошибкам

- Один из вариантов сохранения равновесия – не торопиться. Учитесь наслаждаться любой работой, которую выполняете. Например, когда моете посуду, не смотрите на оставшуюся груду грязных тарелок, а оцените чистоту вымытых. Не нужно торопиться и ждать сиюминутного результата. В спешке ошибок больше.

Хорошо планировать дела на день и не браться за несколько дел одновременно.

Большое значение имеет позитивный настрой. Не думайте о возможных неприятностях, пока ничего плохого не случилось. Например, по дороге на работу вспоминайте о чём-то приятном, даже если появление в офисе ничего замечательного не сулит. Мысли, чувства отражаются на нашей жизни.

Если случаются неприятности, постарайтесь достойно перенести то, чего не можете изменить. Невозможно всегда и во всем быть на высоте, поэтому учитесь спокойно относиться к своим ошибкам.

Посмотрите со стороны

Чтобы легче пережить стрессовую ситуацию, надо найти в ней положительные моменты. На любое событие можно посмотреть как с отрицательной, так и с положительной стороны.

Сравнивайте события. Потеря материальных благ несравнима с утратой кого-то из близких. Если вы на грани отчаянии и вам кажется, что хуже быть не может, оглянитесь вокруг, и увидите, что есть люди, которым гораздо тяжелее, чем вам. Вы ещё держитесь наплаву, значит не всё так плохо.

Представьте более трагические последствий ситуации («Ведь при разводе он мог и ребёнка себе отсудить»);

Смотрите на нежелательные события, как бы со стороны, как на жизненные уроки, из которых можно извлечь положительный опыт.

Попробуйте найти не одно, а несколько решений. Часто положение только кажется безвыходным.

Поддержать нервную систему

- Повысить стрессоустойчивость поможет сон. Если уснуть не удается, можно выпить успокаивающие чаи из ромашки, мелиссы, цветов липы, валерианы, мяты, пустырника, зверобоя, молоко с мёдом или принять тёплую ванну с маслом лаванды.

Предшественник гормона сна – серотонин содержится в твороге, сыре, мясе индейки, красном курином мясе.

Полноценный сон для взрослых должен быть не менее 7-8 часов. Женщинам и детям рекомендуется спать на 1 час больше.

Еще одно правило: стресс надо запивать водой, а не заедать.

Поддержать нервную систему в порядке помогут витамины группы В, которые содержатся в цельных злаках, орехах, бобовых, яйцах, картофеле, капусте брокколи. А магний и цинк, которые тоже важны, в - горохе, фасоли, чечевице, жареном арахисе, шпинате.

Повысить настроение помогут банан и плитка шоколада. А вот к крепкому чаю и кофе надо отнестись в стрессовой ситуации с осторожностью. Они усиливают сердцебиение, повышают возбудимость нервной системы.

И лучше отказаться от жареной, жирной, острой, высококалорийной пищи и сладостей - они улучшают настроение лишь на короткое время.

Вода смывает негатив

- Существует прямая взаимосвязь между психической усталостью и напряжением мышц. Чем больше человек устал душевно, тем сильней напряжение его мышц. Нужно уметь расслабляться.

Особенно полезно научиться расслаблять мышцы лица, при этом сможет отдохнуть мозг. Простой массаж - надавливание и растирание висков - расслабляет мышцы шеи.

Хорошо снимает тревогу, нервное и мышечное напряжение тёплая вода. Можно принять ванну с травами и эфирными маслами или хотя бы просто подержать руки под тёплой водой.

Кстати, стирка вручную и мытьё посуды тоже подойдут. Вода смывает негативную информацию. Контрастный же душ поможет взбодриться, избавиться от апатии и упадка сил. Но важно начинать постепенно, сначала с маленькой, а затем большей разницей температур.

Интересно, что полезно зевание: во время него в лёгкие попадает больше воздуха, кровь лучше насыщается кислородом, и напряжение уходит.

Двигайтесь! При движении вырабатываются эндорфины - гормоны радости и покоя, улучшается состояние нервной, организм обогащается кислородом, в огне которого сгорают вредные эмоции.

Лучшей разрядкой после неприятного разговора является двигательная активность. Подойдут и танцы. Надо переключить эмоциональный заряд на движения и продолжать их до усталости.

Обезоруживайте стресс - больше улыбайтесь, смейтесь, относитесь с юмором к случившемуся, находите в напряжённой ситуации что-то смешное. Вместо вопроса: «Что плохого?», спросите себя: «Что в этой ситуации смешного?».

Смотрите весёлые фильмы, передачи, вспоминайте смешные истории из жизни, общайтесь с весёлыми людьми.

Держать стресс в себе вредно. Поделитесь произошедшим с близкими. У женщин разговоры способствуют выработке гормона окситоцина, который снижает уровень стресса.

Можно написать или изобразить произошедшее на бумаге, или выразить в танце, поколотить подушку и т.д.

Не надо раскисать, заниматься саморазрушением, отравляя жизнь себе и тем, кто рядом, а выстоять и радоваться каждому дню.

Как быстро успокоиться

Чтобы снять стресс, можно сделать дыхательные упражнения (диафрагмальное или брюшное дыхание). В удобном положении положите правую руку на живот, левую на грудь. При вдохе и выдохе правая рука должна подниматься и опускаться, а левая незначительно приподниматься и опускаться вслед за правой.

Исходное положение, сидя или лёжа.

Вдыхайте через нос на счёт раз - два. Контролируйте, чтобы рука, лежащая на животе, поднималась.

На четыре счёта медленно выдыхайте через рот. Контролируйте, чтобы лежащая на животе рука опускалась.

Сделайте небольшую паузу перед следующим вдохом.

Выполняйте такое дыхание около 10 мин.

Скорая помощь

Первая помощь при стрессовой ситуации - это прогулка на свежем воздухе, особенно у фонтана.

Ещё можно смотреть на пламя свечи, делать интенсивный массаж кистей, стоп и мочек ушей, упражнения (особенно на растяжку).

Есть данные, что люди, испытывавшие сильный стресс, расслаблялись и выходили из него быстрее, погрузившись в чтение за шесть минут.

И обязательно надо выпить 1-2 стакана воды.

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