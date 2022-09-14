В Калуге крышу над головой ребенка-инвалида оставили дырявой

Новый отопительный сезон уже не за горами. С 12 сентября начали отапливать социальные учреждения.

И, пользуясь случаем, мы решили вспомнить, состояние каких домов вызывало нарекания у калужан прошлой зимой, и проверить, что было отремонтировано за лето, какие проблемы удалось решить.

Среди всего списка особое внимание привлек дом по улице Баррикад, 137, жильцы которого многократно жаловались в соцсетях, в том числе губернатору Калужской области Владиславу Шапше, на состояние кровли их многоквартирного дома.

— Вымученный ремонт на Баррикад 137! Течёт крыша! Уже дошло до 2-го этажа. Управляющая компания бездействует. Что делать? – писала по весне жительница дома Александра Комогорцева.

Мы связались с Александрой и узнали, что в доме, который соседствует с Дворцом спорта, уже не первый год квартиры людей во всех подъездах заливает с осени и по весну.

Крыша требует основательного ремонта. Но управляющая компания (далее – УК) и городская управа попросту игнорируют обращения отчаявшихся калужан.

История вопроса

— Это было зимой, – говорит жительница квартиры на пятом этаже Татьяна ДОРОФЕЕВА. – Сначала у нас замкнуло свет. Я думала, пробки. Зашла в комнату к ребенку, он у меня там занимается, смотрю, а с плафона все капает. Еще летом прошлого года было такое, но тогда у меня папа лежал при смерти, мне не то что до крыши, вообще ни до чего было.

Зимой эта ситуация повторилась. Вечером на обоях на потолке я увидела пузырь. Говорю старшему сыну: «Паша, проткни ножом». Он протыкает, а там просто ведро воды выливается на него. Подставляли тазы, потому что стало течь очень здорово. А это комната ребенка! Там постоянно все лилось. Полтора-два месяца здесь нельзя было жить. Мы находились в другой комнате.

Проблема еще в том, что у меня младший ребенок болеет, у него была пересадка костного мозга, это дало осложнения на легкие. А сырость и грибки для его здоровья противопоказаны. Строго. Начались проблемы, кашель до сих пор есть.

В детской комнате все было мокрое, обои отлетели. И на кухне, но здесь мастер угол плиткой заделал, и в большой комнате под карнизами. Разводы до сих пор. Пару раз проводку замыкало.

В детской комнате с потолка лились потоки воды.

В квартире калужанки пострадали все комнаты.

Я звонила в УК, они пришли, почистили крышу, отреагировали. Так вот когда у меня здесь сливали воду, то просто фонтан с крыши был! Весь пятый этаж залило. У соседей по стене ручьи бежали, а у них там компьютер, девочка сидит за уроками.

Я писала заявление в УК, сказали, что, начиная с мая будут делать. Но в течение лета ничего не сделали!

Пойдут дожди, снова это все польется. А нам с младшим сыном на операцию в Санкт-Петербург сейчас ехать, потом восстанавливаться, а в каких условиях?

Писать еще куда-то мне некогда, я постоянно здоровьем ребенка занимаюсь. В Москве наблюдаемся. У сына две пересадки костного мозга, химиотерапия, очень долго в ремиссию выходили, и весь прогресс может быть утерян из-за таких условий сырости.

Сын Коля рвется на скрипку, поступил в музыкальную школу в этом году. Мои родители — музыканты, преподавали в музучилище, видимо сыну передалось. Мой папа воспитал талантливую ученицу Аню Рулеву, скрипачку, победителя многочисленных конкурсов. А вынуждены жить вот в таких условиях.

Потолок-пузырь

— Этой зимой вода свисала в натяжном потолке, – говорит жительница другой квартиры на пятом этаже Марина МАРИНИЧЕВА. – Это было очень страшно! Я была одна, а потолок набухает и свисает все больше, и я понимаю, что с каждой секундой все хуже. Боялась, что сейчас он рухнет и до первого этажа вода точно дойдет.

Время было 11 вечера, я позвонила в «112», еще куда-то, побежала к соседям снизу, а там парень с девушкой оказались такими подкованными, знали, что делать. Отвертки взяли, открутили лампу на натяжном потолке и через нее помогли мне слить воду, спасли весь дом.

Потолок в квартире Марины Мариничевой с каждой минутой провисал все больше.

Слава богу мне помогли. Я звонила в УК, они сначала спросили, течет ли в дождь. У меня текло ранее, в январе, недели две, УК обнаружила, что там неплотное прилегание к воздуховодам или что-то такое. Я спрашивала: «А вы что-то собираетесь ремонтировать?» Внятно ответить мне не смогли.

Я точно знаю, что именно над моей квартирой никто ничего не делал. Недавно написала в ГЖИ, они мне позвонили, чтобы осмотреть квартиру. Но что они хотят увидеть через год? Обои, которые отошли от стены, я уже подклеила.

Слово без дела

— Крыша в доме течет постоянно с осени и до весны, пока лежит снег, – говорит старший по дому Дмитрий СУСЛЯКОВ. – Никаких предложений за все это время от УК нам не поступало, хотя мы начали заниматься плотно этим вопросом с начала мая. Я постоянно к ним ходил, к директору, с мастерами разговаривал, с инженером. Говорят: «Да, да, все, прямо завтра мы вам предложения дадим, конечно. По цене давайте согласовывать». Я отвечаю: «Мы готовы согласовывать, мы даже приняли решение на общем собрании жильцов, что будем ремонтировать кровлю». Но воз и ныне там. Наша УК вообще ничего не сделала…

Я предлагал УК: «Давайте про кредиты поговорим. Обсудим этот вопрос. Люди будут только за». У меня 12 квартир заливало всю зиму, 8 подъездов!

В ГЖИ не обращался, потому что, когда выпишут штраф управляющей компании, догадайтесь, с каких денег она будет его оплачивать? Конечно, из наших. Они со своего кармана не отдают. Их же наказывают как юрлицо, а не конкретного человека, допустим, директора за бездействие.

В связи с тем, что рядом с нашим домом построили Дворец спорта, горуправа, ничего не сообщив жильцам, единолично приняла решение о том, что нашему дому нужно покрасить фасад. Не кровлю починить, а фасад! Видимо, глава города не мог позволить, чтобы при приеме спортивного комплекса рядом были такие обшарпанные стены. Ребята, да у нас кровля течет, ее почините! Нам все равно, как стены выглядят!

И сделала горуправа, как обычно. Они сослались на букву закона: если жильцы в определенный срок не приняли решение о видах работ, которые нужно сделать, значит, горуправа на свое усмотрение может принять такое решение. Они нам не сообщили, что у нас планируются эти работы. Просто в какой-то непонятной газете пропечатали это мелким шрифтом, будто известили нас. А мой телефон и электронная почта, как старшего по дому, известны.

Забота без заботы

Конечно, мы захотели услышать и другую сторону, поговорить с той самой управляющей компанией с ироничным в данной ситуации названием «Забота +».

Сначала мы связались с главным инженером, попросив рассказать о планах на ремонт дома по улице Баррикад, 137. Инженер предусмотрительно спросил, будет ли вестись запись разговора. Получив утвердительный ответ, пообещал дать комментарий через час, после небольшого совета с руководством.

Однако по истечении указанного времени отвечать на наши звонки и сообщения в «Заботе+» попросту перестали. Дав нам тем самым моральное право привести тут слова старшего по дому Дмитрия Суслякова, которые мы изначально из соображений такта не планировали ставить:

— А в УК я могу весь день сидеть и звонить, трубку не берут, игнорируют! Отвратительная компания. Лет пять она у нас, обещали золотые горы. Если снова говорить о кровле, люди готовы были брать кредит, но УК опять молчала!

Интересно, как долго в нашем регионе будут беззаботно чувствовать себя такие вот «заботливые» компании? Неужели наши власти настолько беззубы и слабы, что не в состоянии вытащить этих наглецов из комфортной для них позиции кивания вперемежку с молчанием и поставить в куда более неприятную позу?

Многострадальный дом соседствует с Дворцом спорта, но не получает никакого внимания от городских властей.

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