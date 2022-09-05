Лучший дворник Калуги 2022 года Лариса Герасимова – о своей судьбе, работе и социальной несправедливости

В Калуге каждый год с 2013-го выбирают лучшего дворника.

В 2022 году им стала Лариса Герасимова, которая шесть лет убирает двор по ул. Пионерская, 2. Нам удалось встретиться и поговорить с калужанкой.

Лучше быть хорошим дворником, чем плохим хирургом, считает Лариса Павловна. Дворником она работает по совместительству уже шесть лет. Основная ее работа – оператор котельной. А между тем, женщине уже 68 лет

Работающий пенсионер

- Лариса Павловна, где вы родились?

- В Перемышльском районе в селе Гремячево. В семье преподавателей. Точнее папа был директором школы, мама учителем. У меня есть родная сестра. Она на шесть лет меня моложе. Отец умер довольно рано. Я в это время защищала диплом. Маме было тяжело нас поднимать одной.

Сейчас я работающий пенсионер. После выхода на пенсию, уже 18 лет, я работаю оператором котельной. А дворником устроилась по совместительству для физического развития. До пенсии я работала мастером в Ремстройуправлении № 2 города Калуги. На Достоевского находится. Точнее находилось. Сейчас его уже практически не существует.

- Когда вы переехали в Калугу?

- Я понимала, что мне нужно как-то устраиваться в жизни. Подала документы в Бауманский, но завалила экзамен. Чтобы не терять год, поступила в строительный техникум. Ели хочу жить в Калуге, значит надо заработать на жильё. А в строительном техникуме тогда давали служебную жилплощадь. После 15 лет стажа по специальности оно закреплялось за человеком.

Закончила техникум по специальности коммунальная служба. Техническая эксплуатация зданий. Это работа в домоуправлении техником. И по направлению начала работать в домоуправлении № 4. Через три года перевелась в шестое домоуправление. Вот в домоуправлении № 6 мне и дали служебную комнату. В общей сложности там я проработала 17 лет.

Толчок к развитию

- Как вы встретили своего мужа?

- Он работал водителем в шестом домоуправлении. Отношения быстро развивались. Мне было уже 24 года, когда я вышла замуж. До этого мне нужно было жилье зарабатывать.

У меня еще возраст был такой, что мне хотелось ребенка. Поэтому цель была моя – не замужество, а сын. Я хотела сына родить себе. Родила. Назвала Сергеем. Все случилось. Но с мужем мы прожили недолго. Семь лет всего. Расстались. В 24 я вышла замуж, в 32 развелась. И с тех пор я живу одна. Вырастила сына. Сейчас ему 42 года.

Я начала работать на двух работать. Раньше было сложно подрабатывать, потому что не разрешалось. И она появлялась у меня урывками. Кто-то в отпуск уйдет, - я замещаю. У меня всегда было две работы, хотела жить получше.

Еще была такая история. Я, как молодой специалист, стояла на очереди в городской управе на квартиру. И мне прислали ответ, что я вышла из возраста молодого специалиста и мне квартира не положена. А я надеялась получить двухкомнатную. Письмо, этот ответ, у меня до сих пор хранится. Уже пожелтевший.

Это был примерно 1984 год. И это событие дало мне такой толчок, что надеяться не на кого, надо самой всего добиваться. У меня всегда было две работы. Всю мою жизнь. На первом месте была только работа. Зарабатывать. Деньги платились маленькие, сами понимаете.

Волшебный мат

- И как у вас получалось работать на двух работах всю жизнь?

- Старалась себя совершенствовать, чтобы улучшить свое материальное положение. Зарплата у нас была всего 75 рублей. Я устроилась на работу в РСО №2. Работала сначала в техотделе. Меня там ставили инженером, но я не родилась руководителем, я только хороший подчиненный, а вот руководитель из меня никакой.

В РСО меня научили, что без мата никуда. Это правда. Рабочие не зашевелятся, пока их не пошлешь. Вот там я научилась ругаться матом. В силу обстоятельств мне пришлось это сделать, иначе рабочие меня не слушали.

Они в советское время знаете какие были? Чтобы отремонтировать тот же фасад или лестницу, их надо поднять с ведер. Мастер говорит: «Что ты их упрашиваешь? Как сказала трехэтажным, сразу побежали делать». И правда, работало.

Все равно во многом приходилось себе отказывать, но сыну к 21 году я купила квартиру, потом улучшила свою. Служебную приватизировала, продала и поменяла. Малогабаритная, но у меня отдельная. Мы с сыном разъехались.

- Тяжело работать дворником?

- Уже тяжело. Особенно зимой снег бросать. Я во дворе большого дома убираю - восемь подъездов. Поэтому сложновато. Но для физкультуры хорошо. Двигаешься.

Я встаю каждый день в 5:30, но этой зимой так получалось, что постоянно были снегопады, а мне ведь, когда дневная смена, в полвосьмого надо быть на работе в котельной. Так я вставала в 3 часа ночи, убирала снег, затем бежала на свою работу, а вечером после 9 часов дочищала.

Социальная несправедливость

- Тяжело, но зато вы в отличной физической форме! Никакой фитнес не нужен!

- Какой же фитнес? Тут фитнеса выше головы! Как же я люблю эту профессию! Одна только проблема. Работающим пенсионерам пенсию не индексируют. Вот сейчас я буду увольняться отовсюду. Почему? С котельной придется уволиться, потому что достигла возраста, после которого уже запрещено работать в таких местах. А из дворников, потому что сейчас мне платят 8800 за этот дом, а из-за того, что работаю, я недополучаю пенсию 9000 рублей. Получается, из-за работы теряю 200 рублей в месяц. Это маразм.

А как уволюсь, мне пересчитают пенсию, она будет на 9000 больше, чем сейчас, что с лихвой перекроет зарплату дворника. Вот как так можно – получать пению больше, только потому, что ничего не делаешь? Маразм.

- Согласна, очень несправедливо, но видно, что вы любите свою работу. Может, неофициально попробуете?

- У нас такого нет, так что в октябре буду увольняться.

Почему нас так обижают? Мы работаем официально. Платим все налоги. А пенсию недополучаем. А на нас, стариках, у которых еще есть какие-то силы, еще много чего держится. Мы же пользу приносим. Я ни одного дня не работала без трудовой и мне очень обидно, что со мной и не только со мной так поступают. Вынуждают увольняться.

- Может быть, чтобы для молодежи место освободить?

- Молодежь не пойдет на эти работы.

- Вам ведь полагается денежная премия за победу в конкурсе? На что потратите?

- Да, 50 тысяч рублей, но нНа руки дали 43 500, вычли НДФЛ. Ремонт на них в квартире сделаю.

- Какие у вас планы на будущее?

- Ну хочется куда-то отдохнуть съездить. А то я в отпуске давно не была, последний раз 12 лет назад. Хочется съездить на Черное море. Мне оно так нравится, хотелось бы хоть один раз съездить. Но это в планах.

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