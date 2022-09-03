Начальник ГИБДД Алексей Москаленко: «Пешеход не дает шанса сохранить себе жизнь»

Дураки и дороги – две главные беды нашей страны, согласно классику. «Дураки на дорогах – вот главная беда нашей страны», – поправляют классика автолюбители.

Тема дорожного движения еще очень долго останется на передовой общественного внимания. И, памятуя о том, как давно мы не давали высказаться тем, кто непосредственно занимается этой самой темой, около двух месяцев назад объявили в нашем телеграм-канале сбор вопросов от наших читателей к руководству ГИБДД города Калуги.

Самые острые и актуальные из них мы задали начальнику отдела ГИБДД УМВД России по городу Калуге подполковнику полиции Алексею МОСКАЛЕНКО.

О нарядах

— Алексей Олегович, наши читатели интересуются, почему так нерегулярно происходит патрулирование улиц города на нарушения ПДД, особенно в час пик? В городе справа налево поворачивают, слева направо, подрезают.

— Я не буду акцентировать внимание на корректности формулировки, постараюсь ответить подробно. Патрулирование улиц города Калуги нарядами ДПС осуществляется на регулярной основе. Ежедневно на службу заступает порядка 6 экипажей одновременно.

Объясню на примере, что такое 6 нарядов для нашего областного центра. Один экипаж, к примеру, закрепляется за Правобережьем. Другие направляются на улицу Тарутинскую, Московскую (на всем ее протяжении), в Турынино. Еще один экипаж патрулирует Кирова–пл. Победы–сквер Мира. Наряд может как стоять на месте, так и перемещаться.

К примеру, поступает информация об угоне. Необходимо задействовать как минимум два экипажа. Один уедет, допустим, в Тихонову пустынь, другой – во Мстихино. Уже выбыли двое. А в это же время еще два-три наряда занимаются оформлением ДТП.

Хочу отметить, что Госавтоинспекция сейчас не обязана оформлять ДТП без пострадавших. Это должны делать страховые компании. Человек покупает страховку, заключает договор, это подразумевает, что если произошло ДТП, то страховые компании сами должны заниматься оформлением. Но, к сожалению, они этого не делают.

Более того, согласно ПДД, водители должны самостоятельно оформлять ДТП. Конечно, речь только о ДТП без пострадавших. Нужно лишь сфотографировать место аварии и повреждения автомобилей с нескольких ракурсов, составить «европротокол». Но калужане предпочитают, даже когда немного «притерлись», стоять на месте и ждать ГИБДД.

Полиция должна заниматься раскрытием преступлений и пресечением правонарушений, а по факту вынуждена разбирать последствия незначительных ДТП. В итоге страдает надзорная деятельность.

К тому же выявление и пресечение отдельных административных правонарушений отнимает много времени. К примеру, инспекторы задержали водителя в состоянии алкогольного опьянения. Наряд должен доставить его в медучреждение для освидетельствования. Инспекторы все это время находятся в больнице и дожидаются результата. В этот момент пост открыт.

А наряды у нас всегда работают, можете быть уверены. Кроме того, часть улиц Калуги оборудована комплексами фотовидеофиксации, которых с каждым годом становится все больше.

За 7 месяцев этого года инспекторами при патрулировании выявлено 22 000 нарушений ПДД, среди них почти 600 пьяных водителей. То есть без патрулирования о них бы просто не узнали.

Культуру невозможно привить на дороге, ее нужно прививать в образовательных учреждениях. Мне рассказывали знакомые, которые бывали за границей, что там дело обстоит следующим образом. Пешеход подходит к переходу, останавливается и ждет остальных, только потом они все вместе переходят дорогу. И водители остановились разом – пропустили всех пешеходов. Взаимное уважение. И это правильно!

А что у нас происходит? К примеру, сквер Мира – Гагарина. Пробка там в часы пик огромная. Идет пешеход – машина остановилась, пропускает. С другой стороны бежит женщина с сумками, машина по-прежнему стоит, ждет ее. Женщина подбегает к пешеходному переходу, видит уже, что ее пропускают, и дальше идет себе неспеша, никуда не торопится.

И вот вроде только поток тронулся – как опять пешеходы «гуськом» идут. И пробка еще больше. А если бы они подождали друг друга, постояли, чтобы человек 5-6 собрались, потом пошли одновременно, то и машины бы меньше стояли. Но в правилах это прописать нельзя, и наказать за это ни пешеходов, ни водителей невозможно. Это культура поведения. Ее прививают с детства. В детских садах, в школах должны быть занятия по ПДД. Не от случая к случаю, не в рамках урока ОБЖ, а регулярно, на постоянной основе.

О тонировке

— Некоторые ездят с тонировкой, их не заставляют снимать, а кого-то выборочно штрафуют. Почему нет равного отношения?

— Скажу так, именно по тонировке выявлено 3 500 нарушений за текущий год. А штраф в 500 рублей для одного водителя – незначительный, он каждый раз его платит, для другого 500 – это большие деньги.

Водителю, конечно, вручается требование устранить тонировку. Но бывает так: пока инспектор подходит, водитель быстро сдирает пленку. Снял – а инспектор даже замерить не успел, но ему обязательно нужно зафиксировать это при помощи прибора.

Перед законом все равны. Мы привлекаем к административной ответственности, выдаем требование об устранении правонарушения. Когда вы видите тонированный автомобиль, знайте, водитель постоянно платит штрафы.

О штрафах

— Страшно смотреть, как пешеходы порой дорогу переходят, особенно если они на самокате или велосипеде. Мало кто слезает с них перед переходом. Посмотреть по сторонам забывают и взрослые, и дети. ГИБДД должно проводить регулярную работу с пешеходами. Почему она не ведется?

— Работа в данном направлении ведется. Более 2 400 нарушений за 7 месяцев со стороны пешеходов уже выявлено за текущий год. Вопрос в том, что некоторые пешеходы даже штрафы не платят, пока приставы не придут. Здесь кроме культуры поведения, совести и воспитания мало что поможет.

Причина такого поведения со стороны пешеходов до банального простая: им лень пройти лишних 20-30 метров до перехода, хочется побыстрее, но если случится ДТП, то страдает не только нарушитель, но и водитель. И то, что Госавтоинспекция всегда обвиняет водителя – это неверно. Просто водитель, управляя транспортным средством, использует средство повышенной опасности, поэтому и спрос с него больше. И, соответственно, давая оценку действиям водителя, делают заключение, мог ли он предотвратить происшествие или нет.

Что касается средств малой мобильности, от себя лично могу рекомендовать перед пешеходным переходом спешиваться в обязательном порядке, хотя законодательно наказание за это не предусмотрено.

К сожалению, эти средства до настоящего времени законодательно не структурированы, нигде не прописано, кто и где должен на них ехать, с какой скоростью. Пока в законе не появится конкретика, эта проблема не решится. Ребенок может взять самокат в прокате, даже мощный. Есть случаи, когда «самокатчики» сбивают пешеходов. И такой факт даже ДТП признать не получится. Снова говорим о культуре поведения и взаимном уважении. Да, не запрещено ехать на самокатах по пешеходному переходу, но если это опасно, если может привести к плачевным последствиям, здравый смысл говорит о том, что необходимо спешиться.

«Не всегда же попадаться буду»

— Когда начнут штрафовать грузовые автомобили, которые перевозят песок, землю, но не накрывают тентами?

— В текущем году только за нарушения правил перевозки тяжеловесного крупногабаритного груза, не считая песка и щебня, выявлено 84 нарушения. А общее количество нарушений данного вида – сотни. Но штраф за это «копеечный». И снова говорим о культуре и воспитании. Такой водитель просто не думает о безопасности других участников движения. Ну, сыпется песок, щебенка, ну, машину поцарапает, испачкает, ну, стекло разобьется – страховка есть, заплатит. А если он будет натягивать тент, скатывать, и так постоянно, то сделает 3 поездки, вместо 6, к примеру, без тента. Это мне лично говорили водители, оштрафованные за перевоз груза без тента. Они говорят, что штраф маленький – ну, заплатит он пару раз, не всегда же попадаться будет. А заработает все равно больше.

За такие правонарушения наказание должно быть серьезнее. Он же в итоге разбивает дорогу, из-за его действий страдают другие водители.

— Наш читатель предложил ввести дорожных дружинников, которые бы снимали на регистратор движение в городе, фиксируя многочисленные нарушения. Что вы скажете о такой инициативе? Возможно ли ее реализовать на практике?

— Подобное практиковалось в Советском Союзе, когда не было камер фотовидеофиксации. Дружинники заступали на службу, им давали удостоверения. Патрулировали они по графику, а не когда вздумается. Не каждый мог стать дружинником, отбирали наиболее достойных.

Сейчас есть комплексы фотовидеофиксации, мобильные телефоны, с помощью которых можно зафиксировать нарушения и направить информацию на сайт гибдд.рф.

Но должно быть понимание, что если вы зафиксировали нарушение, отправили его, то нужно довести дело до конца. Когда вас вызовут в полицию, необходимо будет дать объяснение, подтвердить место, время и факт нарушения ПДД РФ. При этом свидетель должен сообщить свои персональные данные, так как анонимные сообщения не рассматриваются. Кроме того, если гражданин не согласится с предъявленным ему нарушением, тогда заявителю придется присутствовать в суде в качестве свидетеля.

В связи с этим хочу обратиться к инициативным калужанам: участвуйте, помогайте, только будьте готовы идти до конца. Только совместными усилиями мы сможем навести порядок на улицах нашего города!

Экономическая целесообразность

— Машина ДПС во время патрулирования города попадает в те же ямы, что и машины обычных автолюбителей. Как сделать так, чтобы сотрудники ГИБДД выписывали штрафы за все, хотя бы крупные, ямы, и чтобы граждане видели в открытом доступе эти штрафы?

— Что касается открытого доступа – статистику мы приводим, она имеется на сайте гибдд.рф. Однако в отношении кого было возбуждено административное дело, Госавтоинспекция сообщать не имеет права в связи с законом о защите персональных данных.

За несоблюдение требований безопасности дорожного движения при содержании дорог в отношении юридических лиц выносится штраф от 200 000 до 300 000 рублей, а в отдельных случаях и до 500 000 рублей. В текущем году за подобные нарушения составлено 45 протоколов в отношении собственников дорог. Кроме того, выдано 132 предписания и 14 представлений об устранении выявленных недостатков. Работа в данном направлении ведется на регулярной основе.

Но бывает так, что жалобы подаются необоснованно, из-за незнания требований закона. К примеру, жалуются на яму, инспектор замеряет ее глубину и оказывается – меньше 5 см, а в соответствии с действующим законодательством привлечь можно только, когда ее размеры превышают в длину 15 см, в глубину – 5 см.

Или другая ситуация. Выдано предписание, его исполнили, засыпав яму щебенкой или крошкой. Но через несколько дней всю щебенку «выбили». От нас граждане требуют немедленно наказать виновных за содержание дороги. Однако сразу это сделать невозможно, требуется новое предписание.

Некоторые люди думают, что дворы – это тоже улично-дорожная сеть. Тем не менее, это не так. Выбоины во дворах должны устраняться силами управляющих компаний или ТОСов, так как это придомовая территория.

Нет конкретики в законах

— Когда начнут штрафовать за использование шипованной резины летом?

— Это вопрос к законодателям. К административной ответственности за это привлечь невозможно. Да, у нас есть регламент: зимой – на зимней, летом – на летней. Проблемы могут возникнуть только при прохождении технического осмотра, в этом случае диагностическую карту на транспортное средство не выдадут.

— А когда начнут штрафовать за громкую музыку из машины?

— Мы прорабатывали этот вопрос. Такие факты достаточно сложно документировать. Во-первых, нужны свидетели нарушения. Здесь мы зачастую сталкиваемся с нежеланием граждан участвовать в оформлении процессуальных документов. Так как часто приходится слышать: «Нет, нас потом узнают, придут на разборки».

Во-вторых, существуют определённые требования к акустической системе, установленной на транспортом средстве. Поэтому только при наличии таких факторов возможно привлечение лица к административной ответственности по закону Калужской области.

У нас была одна очень показательная история на встрече с населением. Одна женщина возмущалась: «Вот, ездят, шумят, невозможно находиться в квартире!». Другая встает и говорит: «Да твой сын с такой же громкой музыкой ездит!» А первая отвечает: «Ну, он же не здесь катается».

То есть снова встает вопрос культуры и воспитания. Все идет из семьи.

Так что эту проблему одними штрафами не решить. Тут поможет только воспитательная работа в школах, в семье.

А вот когда на автомобиль устанавливают специально переоборудованные глушители, тогда проблема решается быстро. Мы не только привлекаем водителей к административной ответственности, но и принимаем меры к прекращению регистрации транспортного средства. И нарушитель, если он, конечно, хочет продолжать эксплуатацию данного автомобиля, вынужден поставить глушитель установленного образца.

Цифры

— Калуга за 6 месяцев текущего года показывает снижение количества ДТП в целом. На ваш взгляд, благодаря чему у нас такие показатели?

– Я вам больше скажу, у нас из года в год на протяжении нескольких лет идет снижение показателей аварийности.

Ситуация намного улучшилась благодаря изменениям в организации дорожного движения. На подъезде к Калуге установили металлическое разделительное ограждение, в связи с чем количество лобовых столкновений снизилось практически до нуля.

Благодаря камерам снизился скоростной режим, водители и пассажиры стали использовать ремни безопасности. Наблюдается снижение количества ДТП и тяжесть их последствий.

Устанавливаются светофоры со стрелками. А со временем планируется внедрение автоматической системы управления движением, которая будет корректировать работу светофоров в часы пик в реальном времени.

Практически все пешеходные переходы, расположенные около детских образовательных учреждений, стали проекционными. Итог – статистика показала, что в вечернее время наезды на пешеходов на таких переходах практически прекратились.

Плюс пропаганда и образование. В школах начинают учить ПДД, особенно кадетские классы нам очень здорово помогают в этом, доводят информацию до сверстников. Но если в школах начать преподавать ПДД по-настоящему, если воспитательная работа будет идти на всех уровнях, на всех площадках, то ситуация изменится к лучшему.

Все это вместе, действительно, работает и происходит при непосредственном участии Госавтоинспекции.

Личное мнение

— Вы часто по ходу интервью говорили о культуре участников дорожного движения. Почему с этим не так хорошо, как хотелось бы, и как исправить ситуацию?

— Я скажу свое личное мнение, основанное на 30-летнем опыте работы в ГИБДД.

Вторая половина 90-х запомнилась полным неуважением к законам. Отсюда и многие сегодняшние проблемы. Тогда часто хвалились: «Вот, я нарушил правила, и мне за это ничего не было».

Но сейчас ситуация меняется в лучшую сторону. Сегодня такое хвастовство непопулярно, а скоро, мне кажется, людям и вовсе будет стыдно где-то нарушать.

Больше всего радует то, что сейчас молодые парни добровольно помогают полиции. Едут за пьяным водителем, сообщают в ГИБДД о передвижении. Бывало, что сами задерживали, не давали скрыться, хотя им и ехать, может быть, совсем в другую сторону надо было.

То есть нынешнее поколение сознательнее поколения водителей 90-х. Это очень помогает.

Но все еще случаются и другие истории. Был случай, когда приехал пьяный водитель на заправку, залил бак, поехал дальше и сбил насмерть человека.

Начинаем спрашивать на заправке:

— Почему не сообщили, что пьяный за рулем? Это же невооруженным взглядом видно!

— Мы не стукачи, – отвечают нам.

А то, что из-за таких взглядов разрушилась жизнь двух семей – пьяного водителя и погибшего пешехода, что они могли изменить их судьбу, даже не задумываются.

Предотвратить эту трагедию мог один единственный звонок. И это не стукачество, это спасение жизней. И я очень надеюсь, что такие пережитки 90-х уже скоро исчезнут полностью.

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