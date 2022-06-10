Автомобилистов Северного заперли во дворах, но градоначальник Калуги всех отпустил

В результате реконструкции Северного въезда в город рабочие бетонными блоками перекрыли съезд на улицу Калужского Ополчение, чем вызвали возмущение у местных жителей.

В четверг, 9 июня, в социальных сетях появились видеозаписи дорожных пробок в районе реконструкции Северного въезда в Калугу и возмущённые хаосом комментарии калужан. Дозвонились они и к нам в редакцию.

- Мы теперь можем выехать только через территорию «Пятерочки», но там ворота вечером закрываются, - возмущенно рассказала нам читательница Мария. – То есть к нам теперь ни скорая, ни пожарная не проедут!

- На Cеверном из-за дорожных работ перекрыли одну полосу движения с заездами на улицу Калужского ополчения!!! – написали калужане в группе ВК «Регион 40». - Обращаемся к Городской Управе Калуги, просим вас, навести порядок на данном участке дороги, обязать подрядчика организовать движение и поставить информирующие знаки со схемой проезда на улицу Калужского ополчения, в данный момент никаких информирующих знаков нет, на дороге хаос и огромные пробки!!!

Поворот на Калужского Ополчения закрыт.

Ворота у магазина.

По словам местных жителей, въехать в этот микрорайон можно, а выехать - целый квест. Только старожилы знают объездную тропу через гаражи. А случайным заезжим соваться туда не советуют, потому что могут заплутать.

Единственной тропой для въезда на улицу Калужского ополчения и выезда обратно, как уже гооврила выше Мария, остались ворота на территории магазина «Пятёрочка.

- Ворота принадлежат собственникам земельного участка, до которых я два дня дозвониться не могу, чтобы разрешили их не закрывать, - сказал нам директор пятерочки на наш вопрос можно ли оставлять ворота открытыми на ночь.

- Машинам скорой помощи или пожарным проехать практически невозможно, - возмущаются прохожие при общении с нашим корреспондентом.

Дорожники перекрыли одну полосу.

На месте нами был замечен и городской голова Дмитрий Денисов – он как раз уезжал оттуда, когда мы подъезжали. Об итоге этой поездки градоначальник отчитался в своем блоге в ВК.

- Сегодня прочитал сообщения в социальных сетях, что калужане жаловались на огороженный блоками проезд, - написал городской голова. - Приехал лично разобраться. Блоки поручил убрать, въезд со стороны Калужского Ополчения открыт. Вечером калужане смогут комфортно добраться до дома.

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