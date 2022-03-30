Чтобы сделать Калугу чище: Людмила Кузьмичева 6 лет сортирует отходы

В понедельник, 28 марта, на заседании правительства губернатор Владислав Шапша объявил о проведении массовых субботников с 4 апреля.

Проблема накопившегося мусора в целом принимает угрожающие масштабы, и не только в Калуге.

Ежегодно в России образуется более 60 млн тонн твердых коммунальных отходов. Экологи давно сигнализируют о том, что острой проблемой стало непрерывно растущее потребление одноразовых товаров. Главным загрязнителем называют пластик.

В Калужской области проходят акции по сбору батареек, крышечек от бутылок. В них принимают участие как образовательные учреждения, предприятия города, так и все желающие. Для многих калужан это становится скорее доброй традицией.

Но для решения проблемы загрязнения окружающей среды этого недостаточно.

По данным Гринпис:

каждую минуту целый грузовик пластикового мусора попадает в открытое море;

каждый россиянин использует примерно 181 пакет в год;

более 90 % всего произведенного пластика не будет переработано.

Чтобы узнать, что каждый из нас может сделать для сокращения количества производимого мусора, мы встретились с одной из основательниц проекта, посвященного раздельному сбору отходов в Калуге и Калужской области Людмиле КУЗЬМИЧЕВОЙ.

Культура потребления

— Мы живем в эпоху потребления, – поясняет Людмила. – Первый шаг к тому, чтобы уменьшить количество своего мусора, – это отказаться от сознания потребителя – человека, который непрерывно покупает все новые товары. Сейчас становится очевидным переизбыток вещей у людей.

Но против одноразовой культуры есть многоразовая альтернатива: те же сумки-шоперы, авоськи, – говорит Кузьмичева. – Они и выглядят стильно. Вместо полиэтиленовых пакетов – мешочки из прозрачной ткани-сеточки.

Одноразовой пластиковой посуде на пикниках тоже есть альтернатива – тот же пластиковый стакан, но многоразовый. Да, стоит дороже, но и использовать его можно не один раз.

- Семь лет назад, когда я увлеклась вопросами экологии и познакомилась с принципом «ноль отходов», то нашла единомышленников: это Настя Жаворонкова и Катя Николаева, – продолжает Людмила. Мы втроем начали создавать экологическое движение, создали эколого-просветительский проект «Я разделяю».

На тот момент никакого разделения мусора в городе не было, это стало своеобразным вызовом для нас. Мы начали проводить акции по сбору отходов. Потом состоялась встреча с представителями министерства строительства и ЖКХ, которое занималось этими вопросами. И я думаю, что мы так или иначе, но свое зерно посеяли.

В 2016 году наш президент объявил о том, что надо пересмотреть систему утилизации отходов, которая представляла собой фактически прямой маршрут «мусорка–полигон».

Система раздельного сбора

Сейчас в Калуге и области создана система по раздельному сбору: оранжевые баки, в которые можно положить вторсырье и быть уверенным, что оно пойдет на переработку.

Те отходы, которые не могут быть переработаны, уезжают на полигон, остальные же отправляются по стране к разным переработчикам.

Есть так называемые «хвосты» – это загрязненные пластик и бумага, из которых придумали производить RDF-топливо. Его используют, к примеру, для замены природного газа заводах по производству цемента.

Система раздельного сбора мусора рассчитана на то, что человек у себя дома будет отделять пищевые отходы от вторсырья. В бак со вторсырьем можно складывать любой пластик, пакеты, стекло, но не загрязненные органикой, иначе это сделает весь остальной мусор в партии непригодным для переработки.

В оранжевые баки нельзя класть листву, ветки. Особая история с опасными отходами: батарейки, лампы, ртутьсодержащие приборы. Для них есть гринбоксы и экобоксы. Их легко найти на карте в интернете, просто вбив запрос в поисковик.

Разделяем дома

— Я занимаюсь раздельным сбором 6 лет, – говорит Людмила Кузьмичева. – У меня есть ведро, куда я бросаю то, что нельзя утилизовать: пищевые отходы и некоторые виды пластика. И есть пакет для того, что пойдет на переработку. Когда я собираюсь в экопункт, то достаю все вторсырье и уже перед выходом из дома сортирую по разным пакетам. Дома держать 10 ведер не нужно.

На каждом виде вторсырья должна быть маркировка. Если маркировки нет, то такой пластик может просто испортить качество всего остального, что пойдет с ним на переработку. Если мы сомневаемся, если нет опознавательных знаков, то во вторсырье не кладем.

Все емкости, конечно, очищаем и вымываем, – уточняет Людмила. – Тогда они смогут храниться у вас дома, не производя плохих запахов, пока вы не наберете партию для переработки.

— Считается, что 2/3 всех продуктов на планете не употребляются, а просто портятся и выбрасываются, – приводит данные исследований Кузьмичева. – Страны третьего мира становятся свалкой, куда все свозят. Это как скидывать крошки и мусор со стола на пол. По полу мы ходим, и чем больше мусора под ногами, тем больше будет дискомфорта, – завершает Людмила.

Жить осознанно

В Калуге сейчас нередко можно встретить боксы/контейнеры для сбора опасных отходов: батареек, ламп, градусников.

Сетевые магазины предлагают купить биоразлагаемые пакеты или сумки-шоперы.

У многих компаний существуют свои экологические программы.

Однако остается нерешенным вопрос пластика: одноразовые пластиковые упаковки по разным причинам по-прежнему пользуются спросом у покупателей. И по-прежнему используются теми, кто товары предлагает.

Середина весны – это время пикников и поездок за город, что, к сожалению, часто оставляет свой разрушительный след на экологии. Вспомните, какое количество свалок мусора в лесу находили именно вы, пока искали живописное место для пикника?

В череде ежедневных сложных задач и нелегких решений стоит подумать о том, как справедливо сказала Людмила Кузьмичева, что мы оставим после себя? На что способен каждый из нас: только ли потреблять или беречь и улучшать пространство вокруг?

Важны усилия каждого: расскажите нам, что лично вы делаете для того, чтобы сохранить экологию и сократить количество производимого мусора? Пишите в комментариях или на почту lanita@kp.kaluga.ru.

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