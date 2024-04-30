Прорыв натяжного потолка и ржавый таз вместо ремонта

В редакцию обратилась жительница дома №30 на улице Первомайской Любовь Колязина. Калужанка рассказала, что из-за старой и сломанной ливневки у них порвался натяжной потолок, выдерживающий 250 литров воды!

Вся жидкость хлынула в квартиру. Новый ремонт, который сделали летом, был полностью загублен. Кухонный гарнитур, посудомоечная машинка, обои пришли в состояние негодности. Досталось даже роботу пылесосу, который случайно оказался не в том месте, не в то время.

Женщина живет на четвертом этаже пятиэтажки, а квартира на пятом, которую затопило в первую очередь, пустует уже много лет. Мы отправились в гости к семье Колязиных, чтобы лично увидеть последствия потопа.

Забили какую-то палку

В квартире у нашей собеседницы царит уют и порядок, несмотря на недавний апокалипсис. Самый страшный урон понесла кухня – там нет света, вздуты стены и пол.

- В феврале на крыше начал таять снег, вот с этого все и началось. Сначала на потолке образовался пузырь, - вспоминает женщина. - Я написала жалобу в управляющую компанию. Тогда ответили, что причину устранили. Но это своеобразно было, забили какую-то палку в ливневку, поставили ржавый таз и сказали, что все починили. Тогда мы составили акт о нанесенном ущербе, нам должны были компенсировать 20 тысяч рублей, но этого так и не произошло.

По всей квартире вздулись обои. Их уже облюбовала плесень.

От натяжного потолка осталось лишь зыбкое воспоминание.

Первый раз натяжной потолок выдержал.

16 марта вода снова хлынула и потолок уже не спас квартиру.

- Соседей с пятого этажа лет 20 никто найти не мог, но я нашла. После того, как у нас прорвался потолок, я вызывала МЧС, аварийную службу, нам остановили поток воды на крыше, но в квартире на пятом этаже она все еще текла, и, соответственно, попадала к нам, - рассказала женщина. - Хозяин квартиры разрешил вскрывать замки. Они сказали, что уже давно живут в элитном районе в Москве и им пока что не до этой квартиры.

После второго потопа женщина вызвала независимую экспертизу, чтобы рассчитать ущерб. Он составил 250 тысяч рублей.

Поток воды было невозможно остановить.

Затопило три этажа

Вода добралась и до 3 этажа. Мы поговорили с соседкой нашей читательницы Натальей, которая живет этажом ниже.

- Меня дома не было. Я прихожу, а у меня мама после болезни плохо говорит, кричит, - вспоминает калужанка. - Я испугалась, забежала в квартиру, а у нас подтекает в ванне, в коридоре, в зале. Я живу тут с 91 года, проблемы с крышей были 4 года назад, но до нас тогда вода не дотекла. Хотя уже тогда нужно было обращаться к прессе и в вышестоящие органы, но мы тогда не были такими продвинутыми. Может быть сейчас всего этого не случилось бы.

Мы прошлись и по брошенной квартире на пятом этаже.

Там вздулись обои, линолеум и пахнет сыростью, словно в подвале.

Затем вместе с нашей читательницей поднялись на технический этаж, чтобы увидеть злополучную ливневку. Вся крыша заставлена тазами.

Видимо, вода течет по всему дому.

Вот так ливневка выглядит после ремонта.

Муж нашей читательницы несколько раз самостоятельно чистил трубу.

- Ливнека требует полноценного ремонта, а никому это не нужно. Мы сами трогать ее не хотим, - говорит Колязина. - Муж чистил ее сам несколько раз, но надо все полноценно менять.А коммунальщики обрезали кусок и отчитались, что устранили…

Сидите дома

В первый раз хозяйка квартиры обращалась в управляющую компанию 16 февраля. Сотрудники составили акт обследования, в котором указано, что труба была забита пластиковой бутылкой и после ее удаления все пришло в норму.

- Под этим расписались мастер, техник и слесарь-сантехник УК. Однако после этого через несколько недель у нас и порвался потолок, - вспоминает наша читательница.

Во втором акте, который составили уже после прорыва, комиссия пришла к выводу, что квартиру залило из-за протечки трубы ливневой канализации.

- Работники УК нам сказали, что работы сделаны. Они поставили временную замену, - поясняет Любовь Колязина. - Страшно уезжать куда-то, скоро начнутся дожди, а в УК нам на это - сидите дома...

Также женщина звонила на горячую линию в администрацию губернатора.

- После этого из УК мне несколько дней названивали, а я им отвечала, что меня их работа не устроила. Они стали что-то делать только после того, как у нас лопнул потолок.

Интервью не будет

Мы обратились за комментариями в УК «ЖРЭУ №5», которая обслуживает дом. Нам удалось дозвониться до приемной. Там дали номер директора Татьяны Кабановой, но дозвониться до нее так и не удалось.

После этого мы снова позвонили в приемную и секретарь Лариса Валентиновна пояснила, что с нами общаться не хотят…

- Татьяна Васильевна интервью давать не будет. Я ей про вас говорила, но она отказалась, - ответила женщина. - Там работы сделаны, там не течет. Я везде узнавала, не знаю, почему жители жалуются.

Правда, в конце беседы подчеркнула, что всей полнотой информации все-таки не обладает.

Одним словом, из этой беседы нам стало ясно, что руководство УК «ЖРЭУ №5» вместо честного разговора журналистом, предпочло занять страусиную позицию.

Обратились мы за комментариями и в ГЖИ.

- От жителя этой квартиры к нам уже поступило обращение. По результатам контрольно-надзорных мероприятий будут приняты меры в отношении, - ответили в ведомстве. - УК будет дан ответ заявителю. Срок рассмотрения заявления 30 дней после регистрации.

Поинтересовались мы и вопросом обязаны ли коммунальные организации чистить наледь? Как рассказали нам жильцы дома, этой зимой в управляющей компании им заявили, что, мол, делать это не обязаны.

Цитируем ответ ГЖИ:

«Удаление наледей и сосулек производится по мере необходимости. Мягкие кровли от снега не очищают, за исключением следующих случаев:

желобов и свесов на скатных рулонных кровлях с наружным водостоком;

снежных навесов на всех видах кровель, снежных навесов и наледи с балконов и козырьков.

Крышу с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега (не допускается накопление снега слоем более 30 см; при оттепелях снег следует сбрасывать при меньшей толщине). Очистку снега с пологоскатных железобетонных крыш с внутренним водостоком необходимо производить только в случае протечек на отдельных участках».

Вспомните, какой снежной была нынешняя зима и станет понятно, что необходимость в очистке крыши от снега, вопреки тому, что было высказано жильцам, все-таки была...

Пока мы разбирались в этой ситуации и ждали ответы на официальные запросы, наступил апрель. Но несмотря на это, на данный момент ливневку не починили до сих пор.

Семья до сих пор ликвидирует последствия потопа.

Любовь Колязина за это время сделала следующий шаг - наняла юриста и намерена обращаться в суд.

Будем надеяться, что он расставит все точки в этой истории, а пока мы, по привычке, заглянули в рейтинг управляющих компаний «ЖРЭУ №5», который ГЖИ опубликовало в феврале.

Напомним, ведомство распределило все управляющие компании по группам. Лучшие – получили 4 звезды, худшие – ни одной.

Удивительно, но УК «ЖРЭУ №5» в нем нет вовсе. Один из наших читателей в комментариях под этим списком на нашем сайте kp40.ru даже задал по этому поводу меткий вопрос: «А если «ЖРЭУ №5» нет в рейтинге, то это значит что? Стучат в дно снизу?»

Мы будем следить за ситуацией.