«Где наши квартиры?»: обманутые дольщики Калуги вновь поднимают голос

Победные реляции руководства Калуги в декабре 2023 года по поводу вручения ключей от квартир обманутым дольщикам проблему не сняли.

В понедельник, 22 апреля в редакцию обратились дольщики сразу двух многоквартирных домов. Они до сих пор не могут въехать в купленные ими квадратные метры.

Как выяснилось, в одном из случаев, ради сдачи одного дома и вручения ключей под камеры СМИ, подрядчику пришлось снять средства с другого недостроя.

Мы попытались разобраться в ситуации и выяснили, что несмотря на реальные подвижки в строительстве жилья, говорить об уходе проблемы обманутых дольщиков в прошлое ещё очень рано.

Пожарный выход

Один из проблемных домов расположен на улице Дружбы, 18 в Калуге. Он был спроектирован в 1999 году. В 2005-м у застройщика возникли проблемы, и все дольщики были признаны обманутыми. Хотя здание уже было построено, к нему были подведены временные коммуникации.

С этого момента вокруг дома № 18 начались непонятные «танцы с бубнами». Дело в том, что весь проект состоял из четырех очередей, дом, о котором идёт речь был первым.

- Вначале раздробили наш единый земельный участок, потом стали обвинять нас в самозахвате, - рассказывает обманутая дольщица Елена Корначева. - Новый проект ранее единого дома сделали отдельно от нашей 1-ой очереди, замуровав нас глухой стеной от лифта и главного входа в подъезд. Потом дольщиков 1-ой очереди полностью лишили земельного участка, а пристроенному к нашей стене дому с нашими лифтами и главным входом в подъезд присвоили новый адрес ул. Дружбы, дом 6, копр.2.

Людям приходится подниматься пешком до восьмого этажа по узким пожарным лестницам.

По словам дольщиков, в 2018 году 2,3 и 4 очереди сдали в эксплуатацию, люди получили квартиры. А вот про первую очередь почему-то забыли. Как утверждают купившие квартиры в этой очереди, их просто вычеркнули из списка обманутых дольщиков.

В результате, собственники квартир дома № 18 или по новым документам дома № 6, копр.2, вынуждены пробираться в свои квартиры через пожарный выход, лифты их вообще теперь находятся за стеной соседнего, стоящего впритык жилого дома. Коммуникации остались по временной схеме.

- Срок разрешения на реконструкцию завершается 20 августа 2024 года, - поясняет Елена Корначева. - При таком темпе выполнения работ Фонд под руководством Курганова Д.О. не завершит сдачу дома в эксплуатацию. Это значит мы не получим право прописаться в нашем доме, не получим документов о праве собственности на квартиры.

Люди до сих пор живут в доме без прописки, хотя исправно оплачивают все коммунальные платежи с 2007 года.

Обманутые дольщики, которые нынче уже по документам таковыми не считаются, обращались во все возможные инстанции.

- Мы ходили на приём к областному прокурору, были и в следственном комитете, в Минстрой Калужской области ходим, как на работу, - наперебой говорят члены инициативной группы. - В Приёмной Президента в Москве были четыре раза.

Кстати, за эти годы жильцы за свои средства провели в дом газ, отремонтировали крышу, установили общедомовые приборы учёта потребления коммунальных услуг, заключили Договоры на поставку газа, теплоносителя, электроэнергии, воды.

Заложники неустойки

Еще одна неприятная история приключилась со 126 дольщиками, купившими квартиры в строящейся многоэтажке в Анненках.

Вадим Харламов приобрел двухкомнатную квартиру в 2021 году. Дом по адресу Анненки, 38 тогда ещё был только в проекте. На объекте были забиты лишь сваи фундамента. На окончание строительства у подрядчика, как и в предыдущем случае, не хватило денег. Застройщик решил продать помещения первого этажа, спланированные под магазины, как квартиры, чтобы набрать необходимую для окончания стройки сумму. На сайте Росеестра была опубликована официальная информация об этом.

- Я лично летом, и осенью разговаривал с бригадиром, он говорит, да, вроде деньги появились, но сроки сдачи в декабре 24 года - это нереально, - рассказывает Вадим Харламов. - Максимально как сказал бригадир дом могут они сдать на тот момент, когда были деньги от продажи до 1 этажа, в мае месяце 2025 года.

Осенью ситуация изменяется в корне. Выяснилось, что этот же застройщик строит дома в микрорайоне «Веснушки». В связи со срывом сроков сдачи тех домов, компании предъявили иск на неустойку и суд арестовал счета. Те самые деньги, 12 миллионов, которые требовались для окончания строительства дома в Анненках, теперь недоступны застройщику.

- Мы написали заявление в прокуратуру с просьбой разобраться, - рассказывает Вадим. – Как же так, люди в «Веснушках» получили квартиры и требуют неустойку теперь, а мы вообще без квартир оказались…

Надзор и минстрой: всё под контролем

С просьбой пояснить ситуацию с этими двумя домами мы обратились в инспекцию государственного строительного надзора Калужской области и региональное министерство строительства и ЖКХ.

В инспекции нам рассказали, что сегодня в Калужской области по схеме долевого участия строится 44 многоквартирных жилых дома, в Калуге по этой же схеме ведется строительство 24-х многоэтажек.

- Мы ведём надзор, но ход строительства и сроки завершения этапов работ зависят только от застройщика, - пояснил представитель инспекции государственного строительного надзора Калужской области. - Повлиять на эти сроки мы не можем и не вправе. Конкретной информацией о сроках завершения строительства, к сожалению, мы не располагаем, застройщик нам такую информацию не направлял. Итоговую проверку мы сможем назначить только тогда, когда застройщик направит нам извещение об окончании строительства.

В министерстве строительства и ЖКХ Калужской области нам пояснили, что для первой и второй очередей строительства предусматривались единый вход, общий лифтовой холл, два лифта.

При подготовке задания на проектирование второй и третьей очередей строительства дома Фондом поддержки строительства доступного жилья в Калужской области предусмотрена установка дополнительного лифта в подъезд, примыкающий к дому первой очереди строительства, для доступа к лифту жителей первой очереди строительства. Однако при строительстве домов второй и третьей очередей была выявлена разница в «нулевых» циклах.

- Подрядчиком ООО «СЗ «Калуга-Лидер» завершены работы по открытию проемов со второго по восьмой этажи для обеспечения доступа граждан к лифтовому оборудованию, - рассказал министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав ЛЕЖНИН. - КП «Бюро технической инвентаризации» по Калужской области подготовлен технический план наружных инженерных сетей этого объекта. В настоящее время Фондом ведется работа по постановке инженерных сетей на кадастровый учет. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в рамках действующего разрешения на реконструкцию в III квартале 2024 года.