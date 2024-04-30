Много ржавого железа, Ван Гог и Цветаева: в Калуге открылась выставка «Необычное в обычном»

В Калужском музее изобразительных искусств открылась яркая, эмоциональная выставка.

Называется она «Необычное в обычном».

И здесь вы увидите работы семьи художников Помеловых.

Иннеса и Фёдор Помеловы – мать и сын, члены Союза художников.

Иннеса любит керамику. Её произведения всегда наполнены знаками, символами и смыслами, заставляющими зрителя искать в своей памяти и воображении ассоциации и аллюзии. Инесса обращается к темам музыки, живописи, поэзии, театра и философии.

Работы очень лиричные и сразу вызывают зрителя на эмоции. Взялась Иннеса Помелова за Ван Гога, Цветаеву. А что из этого вышло – увидите на выставке.

Иннеса Помелова и Марина Цветаева.

«Что бы все». Работа Иннесы Помеловой.

Фёдор Помелов – смелый живописец. Его впечатляет старая ржавая техника и старые вещи. Трактора, комбайны, разбитые автомобили, швейные машинки… Федору интересно железо. При этом в жизни художник мягкий, добрый человек.

- В 2010 году я делал уборку в мастерской и решил выкинуть все ненужное, - объясняет художник. - Свалив в кучу фотоувеличитель, телефон, посмотрел, думаю: надо перед тем, как выкинуть, всё запечатлеть. Написал натюрморт и ничего не выкинул – хорошие вещи.

Так началось увлечение сначала предметами, а потом техникой. Всё писал с натуры.

Фёдора от трактора просто не оторвать.

«Автопортрет»

-Первый трактор с металлическими колесами написал в республике Марий Эл. Там был плэнер и на постаменте стоял трактор. Один из художников стал этот трактор рисовать, меня это заинтересовало, я тоже решил его написать. Эту работу потом меня забрал музей. И после этого я заболел тракторами. Куда ни приезжал, спрашивал: «Где у вас трактор, паровоз».

В городах, конечно, мало уже всего, а в деревнях есть. В Чебоксарах есть музей истории тракторов. Я кода был в Чебоксарах на пленэре, первым делом пришел туда. Написал штук пять тракторов и американские, и французские. В Белгороде писал трактор в 30 градусную жару, стоял 8 часов.

В Курске искал трактор, спрашиваю у мужиков, они говорят: «Да этот трактор надо давно на переплавку». Не понимают люди, что это - красота. А там трактор героический. На нем 20 лет трудилась Ксения Ушакова, выращивала сахарную свеклу, тысячи гектаров вскопала.

Я родился в Протвино – это город физиков. Все мое детство прошло в Советском Союзе. Помню, как Протвино гремело. Потом началось другое время. И сейчас смотрю на Протвино, все изменилось.

Когда я учился в суриковском институте, мой преподаватель говорила: «Попробуйте передать свое время». И мне, действительно, хочется показать сегодняшнее время через старые вещи, которые когда-то были новыми, а сейчас стоят, их только на переплавку.

«Авто полуторка Урал ЗИС».

Работы Федора Помелова «Подсобка»

Под работы семьи Помеловых в музее выделены два зала. Первые зрители отмечали, что выставка яркая эмоциональная, экспрессивная, заряжает энергией.

На вернисаж собралось много калужских художников. Пришли Владимир Арепьев, Михаил Мантулин, Ольга Кузьминова, Виктор Красильников, искусствовед Владимир Обухов.

- Заходишь в зал и чувствуешь праздник в душе, - поделилась эмоциями Ольга КУЗЬМИНОВА. - Я давно знакома с творчеством Фёдора и Инессы. Мы встречались на плэнерах. Работы Федора при взаимодействии с цветом приобретают новое звучание, вызывают душевную радость.

От них трудно оторвать глаз. Ему интересен предмет, его душа, характер, его бытие. Это вещи, которые прожили свою жизнь. И я впервые увидела вживую керамику Инессы и восхищена – лаконично, пластично, поразительно, образно, стильно.

«Портрет девушки Сони». Работа Федора Помелова.

«Серпухов. Улица Калужская». Работа Федора Помелова.

- Когда смотришь на работы Инессы, ощущение такое, что там осталось что-то большее. Они не просто хорошо сделаны, они сделаны философски мощно, - говорит Владимир ОБУХОВ. – А у Федора мы видим не просто забавные старые механизмы, которые пришил в негодность.

Здесь тема более глубокая - старость, уход их жизни, борьба жизни и смерти, даже в этой ржавчине. И это тема прошлого. Мы одно мгновение существуем. И все, что остается, это прошлое.

- Мы вместе с Помеловыми оформляли дворец бракосочетания, - рассказал Михаил МАНТУЛИН. - Валентин Помелов – папа Федора - выполнил великолепную мозаику а Инесса - керамические панно.

С этого времени началась наша дружба. Более 40 лет мы общаемся, дружим. Я присутствую на всех выставках. И счастлив, что с этими работами теперь могут познакомится и калужане.

- Лет 10 назад Михаил Мантулин привел ко мне в мастерскую Федора Помелова, - вспоминает художник Владимир АРЕПЬЕВ. - Это был такой мальчик, у него были нежные, деликатные, очень колористические работ. Сегодня мы видим, что этот мальчик вырос.

Он обладает мастерством рисунка, живописи, композиции. Но не потерял свои колористические качества, которые в нём заложены природой. Я был с ним на плэнерах, понятно, что его любимая краска чёрная. Такие графичные работы. А тут я вижу живопись.

- На любу вещь смотришь и думаешь – это наша жизнь, - сказал на в ернисаже Виктор КРАСИЛЬНИКОВ. – У Феди все работы, даже ломаное, подсказывает нам: остановись, посмотри на меня, как я жизнь прожил, сколько напахал. Я любуюсь всеми этими предметами.

Выставка семьи Помеловых продлится до 30 июня. Мужчинам будут интересны железки Фёдора, а женщинам – прекрасные работы Иннесы. 0+