Вернисаж в Калуге: «Россия-Китай. Без перевода»

Выставку «Россия-Китай. Без перевода» увидеть до 26 мая в калужском музее изобразительных искусств.0+

Посвящена она Году Китая в России.

Это масштабный передвижной проект Заслуженного художника РФ Наталии Овсиенко, рассказ о двух великих странах.

Наталия Овсиенко родилась в башкирском городе Стерлитамак. Закончила в Москве Бауманский университет, по профессии она инженер-системотехник. Работала в разных городах.

Потом закончила Институт переподготовки и повышения квалификации при Московском государственном университете им. Ломоносова по специальности культурология, а позже факультет изящных и визуальных искусств Московского государственного гуманитарного университета им. М. Шолохова.

Выставки Наталии проходили и в нашей стране, и за рубежом, в том числе в США, Франции, Великобритании, Швейцарии, Индии. И каждый раз художница удивляет зрителя.

Калужане уже знают Наталию Овсиенко: её выставки проходили в нашем городе, и ценят за искренность и душевность.

- В Калугу мы с мужем Николаем Павловичем приехали, как к себе домой, потому что и стены знакомые, и город знакомый. И улыбающиеся люди здесь. Ты радуешься бесконечно, - сказала на вернисаже художница и провела для всех гостей небольшую экскурсию.

Наталию во всем поддреживает муж Николай.

Красота России

На выставке «Россия-Китай». Без перевода» в живописных полотнах, посвященных русской земле, Овсиенко раскрывает красоту природы.

Рисует Наталия то, что ей близко. Например, Ильинская церковь в селе Пруссы.

- Это живописное местечко находится в трех километрах от села Шкинь, где у нас есть участок с домом, поэтому иногда мы бываем на службе в этой церкви, - объясняет художница.

А на картине «Хозяин» - сцена из деревенской жизни: простенький домик с террасой, рядом ходят гуси, лежат несобранные дрова. А на заваленке сидит хозяин.

- Этот старый домик находится напортив нашего дома в селе Шкинь, - рассказала Наталия. - Его обитатель Николай очень хозяйственный мужчина. Практически у него одного в селе так много разнообразной домашней птицы, гуляющей на лужайке.

Городские ребятишки, приезжающие в наше село, с интересом наблюдают за гусями, курочками, индоутками. В селе давно уже есть газ, но Николай предпочитает печное отопление, поэтому пред домом постоянно лежат березовые паленья.

Мне найти лучшего деревенского мотива в нашем старинном селе Шкинь.

«Давно не виделись»

Из жизни Китая

Полотна китайского цикла носят этнографический характер, знакомя зрителя с особым миром восточного соседа. Наталия не раз бывала в Китае, поэтому все, что пишет, видела своими глазами. И каждая работа дополнена небольшим рассказом, небольшой историей. Взять, к примеру, портрет Цзяо.

– Это молодая девушка (для удобства ее зовут Дженни) помогала по хозяйству нашей дочке Оле в Шанхае, - говорит Наталия. - Хлопот хватало всем с маленькими детьми. Цзяо приводила в порядок съемную квартиру до обеда.

А потом уезжала к себе домой. Оле удалось уговорить ее попозировать мне пару дней для портрета. Я была очень рада. Правда. Моя модель постоянно дремала. Но это не помешало мне закончить работу.

Есть на одной из картин – необычной местечко Пудуошань.

- Это остров на юге Китая, он известен в китайском буддизме как бодхиманда (место просветления). На острове находится множество буддистких храмов, пагод. И это популярный туристический остров со множеством пляжей и большим потоком туристов.

Мы отошли немного в сторону туристических маршрутов. Меня очаровала серебристость морского пейзажа и контраст фигур буддистских монахов. Тишина и умиротворенность. Так появился этот сюжет.

Подарки на вернисаже

В этот раз Наталия Овсиенко дополнила выставку керамикой. Здесь тоже вы увидите забавные сценки из жизни, милых старичков, а еще фигурки в традиционных костюмах, в том числе калужских.

- 8 скульптур связаны с калужских костюмом, - говорит художница. - Мне помогли собрать информацию не просто как выглядели калужские костюмы, но и подсказали их особенности. Я и сама погрузилась в эту информацию с интересом и благодарна калужанам, которые мне помогли.

Одну из фигурок в традиционном калужском костюме Наталия Овсиенко подарила калужскому музею изобразительных искусств.

В свою очередь калужане приготовили для Наталии не только цветы, но и сюрпризы – выступление хора калужского духовной семинарии и калужского духовного училища, а также русские романсы в исполнении артистки калужского драмтеатра Ирины Бургоновой.