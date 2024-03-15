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«С утра до вечера можно встретить братски обнявшихся подгулявших мужичков». Как раньше в Калуге праздновали Масленицу

Татьяна Светлова
Опубликовано: 15.03.2024 20:00 0 126
«С утра до вечера можно встретить братски обнявшихся подгулявших мужичков». Как раньше в Калуге праздновали Масленицу

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

Все исторические публикации можно посмотреть в разделе История Калуги.

Давайте посмотрим, как калужские крестьяне проводили масленичные дни.

Ученый, писатель, управляющий собственными волостями императрицы Екатерины II Андрей Болотов, который не раз бывал в Калуге, писал, как проходила Масленица:

«В некоторых городах, однако не во всех, было обыкновение еще приобщать и понедельник первой недели к Масленице и, под именем промывания горла, и сей весь день цровождать в пьянстве. А инде катались все на горах от мала до велика, вытаскивая даже самых старух и стариков. Сим обычаем в особливости славился город Алексин.

В среднем классе людей и низком, было в сие время обыкновение, чтобы, в последние дни Масленицы всем крестникам, с отцами своими и матерями, приезжать прощаться с отцами крестными и матерями. Они привозили им обыкновенно, чем Бог послал, на поклон безделок.

А те от даривали крестников своих, и всегда больше. И потому, у кого много крестников, тем было иногда и накладно: всех надобно было не только дарить, но и подчиват».

Специальные сборища

Сотрудники этнографического бюро князя Тенишева про Калужский уезд собрали такие сведения:

«Масленица проводится с четверга при полном разгуле: катаются, ездят по гостям. Едят до отвала и пьянствуют. Дни Масленицы, кроме последнего, который называется прощальным, особых названий не носят.

В понедельник печь блины считается обязательным, чтобы коровы не яловили. Обычай в последний день Масленицы прощаться утратился и поддерживается только в семье, да и то весьма слабо.

Родители обыкновенно, испросивши прощения друг у друга и поцеловавшись, садятся рядом в переднем углу. К ним подходят дети, становятся на колени и говорят:

«Простите, Христа ради, тятенька и маменька! Больше делать дурного не буду». «Бог простит», - отвечают родители. – Только впредь этого не делать». После этого дети встают и целуют у них руки.

Обычая в последний день Масленицы ходить на кладбище и прощаться с покойникам не сохранилось. …

На Масленице бывают специальные сборища молодежи по домам более просторным. Последнее, впрочем, не всегда соблюдается. Большей частью дома чередуются. Сегодня, например, проводили вечеринку в одном доме. Завтра будут в другом.

Игр, требующих движения, на вечеринках не происходит. Большей частью играют в карты: в дураки, в мельника, в акулки, в свои козыри, короли и прочее.

В последнее время стало наиболее у молодежи замечаться пристрастие к азартным играм. Парни и грают в деньги, девушки – в пронизки (стеклянные бусы). Впрочем, иногда парни и девушки соединяются в одной общей игре.

На подобных посиделках песни поются, за малым исключением, венчальные. На посиделки являются девушки и парни лет с 12. На них безразлично допускаются и вдовы, и женатые, и замужние. Посиделки присутствия родителей не исключают.

На подобные собрания являются только свои деревенские. Появление на них молодежи их чужих деревень можно объяснить, что пришедшие в данном селе имеет родственников, которые захватил их сюда.

Драк между парнями из-за девушки на подобных собраниях не бывает,  потому что всё это собрание имеет подконтрольных характер, где допустить вольности нельзя».

Много безобразия

В Мещовском уезде этнографы собрали такую информацию:

«Масленица празднуется целую неделю. Но полный разгул начинается с четверга. В гости ходят друг к другу старики да женатые – любители выпить. Пьют очень много, не только водки, но и воды, так как едят очень много сельдей.

С утра до вечера можно встретить братски обнявшихся подгулявших мужичков в полушубках или тёплых поддёвках нараспашку.

Молодежь большую часть времени проводит на улице, только непогодь загоняет их куда-нибудь в избу.  Хороводы водятся днём и вечером каждый день.

Каждый день катаются на больших санях гурьбой, но в этих катаниях много безобразия, а подчас и опасности. То вывихнут руку, то ногу, а простых ушибов или кого помнут сильно, не считают.

Последний день зовется прощеным. В этот день все ходят по родным – прощаться, причем кланяются в ноги и говорят: «Прости меня, Христа ради», а в ответ всякий говорит: «Бог тебя простит, прости и меня грешного».   Затем целуются.  Такой обряд проделывается и в семье.

В этот же прощеный день вечером сжигают Масленицу  – то есть берут бабью худую рубашку, набивают соломой и за деревней толпа девок и парней с криками: «Ура» сжигают чучело.  И приговаривают: «Вон пошла».

В Медынском уезде «На Масленицу, особенно в последние три дня, пекутся блины гречневые, а у иных - пшеничные...

Стряпнёй занимается в семье всего одна женщина, хозяйка дома – свекровь или за нее – старшая сноха. За болезнью или временным отсутствием самой хозяйки приготовлением кушаний занимается следующая сноха или дочь-девушка.

Стряпня возлагается на одну женщину, чтобы она к этому делу хорошо приноровилась. Другим домашним хозяйка не позволяет готовить кушание, хотя бы они знали это дело лучше неё».

Татьяна Светлова
Опубликовано: 15.03.2024 20:00 0 126
Тэги: история калуги
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