Калужский купец состоял в масонской ложе, увлекался музыкой и был лично известен императору Александру I

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

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245 лет назад 14 марта 1779 года родился Яков Иванович Билибин - потомственный Почётный гражданин Калуги, купец I гильдии и городской голова.

Билибины – семья в нашем городе известная. Это богатые купцы, построившие каменные дома, которые и сейчас можно увидеть в Калуге.

Отец Якова Билибина был купец Иван Xаритонович Билибин Большой, крупный торговец пенькой и полотном. Мать - Екатерина Афанасьевна Билибина (Иванова). В семье было шестеро детей. У Якова были братья Иван и Иосиф и сестры Елизавета, Александра, Наталия.

Все дети получили хорошее воспитание и образование. Сестры Якова Билибина вышли замуж за богатых калужских купцов. Братья занимались предпринимательством. Заводов, фабрик и домов в семье было предостаточно.

Три брата

Яков Иванович жил в основном в Санкт-Петербурге, а в Калугу приезжал лишь изредка. Получил чин коммерции советника. Одевался по моде, бороду, в отличие от калужских купцов, брил. Носил модные напудренные парики. И был большим любителем музыки.

Смог пробиться в высшее светское общество. Выгодно женился на дочери богатого купца 1 гильдии Марии Кусовой. Её отец - Иван Кусов – был одним из учредителей Российско-Американской торговой компании.

Яков Иванович состоял в масонском обществе. и был лично известен Александру I.

В Калуге Яков Билибин был уважаемым человеком, год занимал пост городского головы. А во время Отечественной войны 1812 года пожертвовал 200 тысяч рублей, на народное ополчение - 35 тысяч рублей.

Иван Билибин тоже три года избирался калужским городским головой. Был женат на дочери московского купца Сусанне Ивановне Постниковой. И много времени проводил в Москве.

Иосиф Билибин, помимо прочего, торговал тканями и галантерейным товаром, у него были лавки в Гостином дворе. И построил знаменитую в Калуге усадьбу Билибиных-Чистоклетовых (ныне музей изобразительных искусств на ул. Ленина).

Наследство поделили

Сначала братья занимались отцовским наследством, а оно было не маленьким, вместе. Но в начале 1820-х годов Иван Билибин наделал долгов почти на 500 тыс. рублей и был куче народу.

В итоге обонкротился и его перевели из купцов в мещане. Чтобы спаси свое семейное имущество, которое могли продать за долги, братья быстренько его разделили. Основная часть перешла к Якову.

В 1828 году по определению Калужского городского магистрата Якову Билибину достались каменный двухэтажный дом в Калуге с садом, два дома – каменный и деревянный с постоялым двором, каменный дом с деревянным флигелем, парусная фабрика на Киёвке с 56 женщинами и 69 мужчинами, бумажная фабрика со строениями и землею, чугуноплавильный и молотовый завод.

А Ивану Билибину - каменный дом в Санкт-Петербурге на Васильевском острове. Он был приобретен Билибиными в конце XVIII у столичного купца Василия Грехова. После разделения имущества дом продали с аукциона, чтобы рассчитаться с долгами.

До середины XIX века богатые Билибины владели целым кварталом (часть улиц Дарвина-Театральная-Достоевского).

Стала певицей

У Якова Билибина и Марии Кусковой было 11 детей. Все они жили в Петербурге. Наиболее известна была дочь Александра, которая, как и отец любила музыку, стала певицей. Была ученицей Михаила Глинки, исполняла его романсы. Александру даже называли царицей русского пения.

Яков Иванович Билибин скончался 11 июля 1854 года. Мария Ивановна Билибина (Кусова) умерла 24 декабря 1848 года.