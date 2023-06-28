Владислав Шапша: «Важно, чтобы наши дети, внуки помнили свою историю, знали, почему Россия – великая страна»

Рассказываем, как прошла неделя у губернатора Калужской области.

Губернатор Владислав Шапша и генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский подписали соглашение о сотрудничестве по созданию культурно-просветительского центра «Эрмитаж – Калуга».

Он разместится в Доме гражданского Губернатора.

Сейчас идёт реставрация здания. Центр откроется в следующем году. Здесь будут проходить городские мероприятия и выставочные, образовательные проекты Эрмитажа.

Например, планируется разместить детскую изостудию или молодежные клубы, в организации которых примут участие Школьный и Молодежные центры Эрмитажа.

- В начале июня уже в восьмой раз прошли Дни Государственного Эрмитажа в Калуге. Они вновь показали большой интерес калужан к мировым художественным шедеврам, - сказал Владислав Шапша. - Открытие центра - это новая возможность увидеть выставки из уникальной коллекции музея.

Скорбная дата

22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в отечественной истории: 82 года назад началась Великая Отечественная война.

- Война забрала жизни 27 млн наших соотечественников. Домой с фронта не вернулись 135 тысяч наших земляков, - написал в этот день в соцсетях Владислав ШАПША. - Более 250 тысяч солдат и офицеров сложили жизни на полях сражений на калужской земле. Склоняем головы в память обо всех погибших защитниках Родины. Вечная слава героям!

22 июня на территории мемориального комплекса «Барсуки» в Мосальском районе области состоялся митинг. В годы Великой Отечественной войны здесь шли жестокие бои: Варшавское шоссе – кратчайший путь на Москву. Дивизии советских солдат оказались в окружении, но продолжали кровопролитные бои.

Сопротивление противника было сломлено, и на рассвете 15 февраля 1942 года солдаты соединились с основными силами 50-й армии. В память о тех, кто погиб здесь, в Барсуках создан мемориальный комплекс, где захоронено более семи тысяч павших воинов.

Почтить память павших 22 июня собрались представители муниципалитета, общественных организаций, ветераны, поисковики, жители района, молодежь, приехал губернатор Владислав Шапша. С воинскими почестями здесь захоронили останки ещё 56 бойцов, погибших в этих местах в годы Великой Отечественной войны. Их подняли поисковые отряды во время Вахты памяти-2023.

- Каждый год мы склоняем головы и предаем земле останки павших, чтобы эта память сохранялась, чтобы наши дети, внуки помнили свою историю, знали, почему Россия – великая страна, - подчеркнул губернатор.

По окончании церемонии захоронения останков павших бойцов заупокойную литию по усопшим провёл Архиепископ Песоченский и Юхновский Владыка Максимилиан. А Владислав Шапша вместе со всеми участники траурного митинга возложил цветы и венки.

В этот же день глава региона принял участие в открытии памятника воинам-защитникам Калужской земли на территории воинского мемориального комплекса деревни Кузьминичи, расположенном на 323-м километре Варшавского шоссе. Открывая торжественную церемонию, Владислав Шапша сказал:

- История не имеет срока давности. Особенно в отношении тех дат и событий, которые перемололи жизни и судьбы миллионов людей. Они до сих пор отзываются болью в наших сердцах. 82 года назад началась Великая Отечественная война. Миллионы наших с вами предков стали на защиту своей родины.

Здесь на Варшавском шоссе шли ожесточенные бои, и до сих пор земля отдает останки павших героев. Благодаря поисковикам, имеем возможность придать останки земле, устанавливать памятники, монументы, чтобы сохранить память о тех временах, о наших героях. Но спокойные времена прошли.

Сегодня мы вновь вынуждены защищать свою свободу и независимость. Хочу пожелать нашим бойцам скорейшей победы. Вечная слава героям, низкий поклон ветеранам.

Памятник установлен на месте захоронения 29 советских воинов, погибших здесь в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. Их останки были найдены летом прошлого года и преданы земле накануне Дня Победы.

Для развития спорта

В Торгово-промышленной палате Владислав Шапша принял участие в традиционном бизнес-завтраке с предпринимателями. На нём обсудили итоги Петербургского международного экономического форума ПМЭФ-2023. За работу на нём Калужская делегация получила высокую оценку первого вице-премьера Правительства РФ Андрея Белоусова, в том числе за открытость и прозрачность диалога между бизнесом и властью.

- Президент России Владимир Путин на форуме озвучил важные экономические инициативы – улучшение условий для ведения бизнеса, четкое правовое регулирование экономической деятельности. Работаем по этим направлениям, – сказал Владислав Шапша.

Одной из центральных тем обсуждения на встрече стало развитие корпоративного спорта.

Ранее уже было принято решение рекомендовать руководителям предприятий проводить спортивные мероприятия на местах: зарядки, состязания, по результатам которых будут формироваться команды для участия в областных соревнованиях.

В планах у представителей бизнеса также создание профессиональной баскетбольной команды в регионе. Уже организована Лига баскетбола 3х3 при поддержке министерства спорта, в которой 18 команд. В сентябре 2023 года состоится финал серии игр.

- Здорово, что наши предприниматели участвует в социальных проектах, в том числе развивают корпоративный спорт. Это и здоровье сотрудников, и мощное командообразующее начало. Поддерживаю такие инициативы, – сказал губернатор.

В соцсетях Владислав Шапша написал, что в Калуге на правобережье за счет частных инвесторов создается спортивная инфраструктура - открылся многофункциональный спортивный парк.

Сейчас здесь теннисно-бадминтонный центр. Будет построен футбольный манеж, спортивные площадки для игры в теннис, пляжный волейбол и стритбол.

В центре смогут заниматься и любители, и профессионалы. По оценкам экспертов, центр соответствует мировым стандартам для проведения международных соревнований.

- Считаю важным расширять разнообразие видов спорта, давать людям, и прежде всего юным жителям области, возможность выбора, - написал Владислав Шапша. - Уверен, открытие центра подстегнет у детей и подростков интерес к теннису. Калужская область – спортивный регион. При участии инвесторов продолжим строить спортивные площадки, арены, спорткомплексы.

Жилье для детей-сирот

В Калужской области детям-сиротам будут выдавать жилищные сертификаты. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщил в соцсетях Владислав Шапша.

Ежегодно область обеспечивает квартирами порядка 110 детей-сирот. В прошлом году финансирование по этому направлению было увеличено и составило более 320 млн. рублей.

Кроме того, Калужская область – один из немногих регионов, где установили выплату на аренду жилья. Это порядка 11500 рублей в месяц. Ею пользуются около 900 человек.

- Сделали еще один шаг, чтобы количество предоставляемого сиротам жилья увеличивалось, а очередь сокращалась, - написал в соцсетях Владислав ШАПША. - Направил на рассмотрение депутатов регионального Заксобрания законопроект о жилищном сертификате для детей-сирот. Размер единовременной выплаты по нему в среднем составит около 3 млн. рублей.

Средства сертификата можно будет дополнить собственными сбережениями, материнским капиталом, ипотечным кредитом. Основных условий выдачи сертификата два: возраст старше 23 лет и успешная социализация в обществе.

Сегодня на сессии депутаты этот закон приняли. Он начнет действовать в начале 2024 года.

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