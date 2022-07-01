В Жуковском районе открыли новую спортплощадку

В городе Кременки Жуковского района построили спортивную площадку с резиновым покрытием между улицами Циолковского и Строителей. Бывший пустырь теперь превратился в популярное место для занятий спортом на свежем воздухе. Здесь можно играть в мини-футбол, баскетбол и хоккей.

В четверг, 30 июня, площадку торжественно открыли. Качество покрытия протестировал лично глава администрации Кременок Сергей Гусев, который, сняв пиджак, встал на ворота и попытался отразить пенальти от юного футболиста. Однако удар оказался точным и мяч попал прямо в створ. Сергей Николаевич, впрочем, не огорчился и лишь поаплодировал талантливому спортсмену.

Работы по строительству спортплощадки проводились в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда». Помимо прочего, здесь уложили новый тротуар, заменили асфальт, сделали освещение и установили скамейки.

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