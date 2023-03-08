В Калуге пообещали обойтись без массовых увольнений на автомобильных заводах
Во вторник, 7 марта, жительница Калуги опубликовала очередной вопрос губернатору на тему того, когда же заработают автомобильные заводы, закрытые весной прошлого года. Власти продолжают успокаивать сотрудников – переговоры ведутся.
Как прокомментировали в министерстве экономического развития и промышленности Калужской области, на данный момент идет поиск возможностей для запуска автомобильных заводов.
- Массовое высвобождение работников этих предприятий не планируется, - заверили в министерстве.
Ранее мы сообщали, что продажу завода «Фольксваген» в Калуге будут согласовывать до конца марта.
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