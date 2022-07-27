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«Газета.ру»: завод «Фольксваген» в Калуге начали готовить к продаже

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.07.2022 15:44 3 5586
«Газета.ру»: завод «Фольксваген» в Калуге начали готовить к продаже

В среду, 27 июля, федеральное издание «Газета.ру» со ссылкой на свои источники сообщило, что автомобильный завод «Фольксваген» в Калуге начали готовить к продаже.

Собеседники издания сообщили, что на предприятие уже приезжали потенциальные покупатели из Казахстана и Австрии.

Как отмечается в материале, косвенным подтверждением свертывания производства может быть тот факт, что 22 июля руководителем Volkswagen Group Rus стал Геррит Шпенглер, ранее занимавший в российском офисе должность директора по персоналу.

- Если назначают HR-директора, то все сводится к свертыванию или существенному уменьшению бизнеса, - прокомментировал независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

В свою очередь издание «Ведомости» назвало потенциальным покупателем калужского завода компанию «Азия Авто» из Казахстана. У нее есть лицензия на выпуск автомобилей «Фольксваген» и «Шкода». Это позволит сохранить производство машин в Калуге под контролем казахов, а немецкому концерну – выйти из прямого владения активом. Планируется, что судьба завода решится до конца года.

Напомним, работа «Фольксвагена» в Калуге остановилась в начале марта. Но сотрудникам продолжают выплачивать зарплату.

Мы направили в Volkswagen Group Rus запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Вот какой опступил на него ответ:

- Компания Volkswagen Group Rus приостановила производство в России c 3 марта 2022 года до дальнейшего уведомления. В связи с высоким уровнем неопределенности общей ситуации мы не можем прогнозировать потенциальные сроки возобновления производства в России на данный момент. Сотрудники Volkswagen Group Rus находятся в простое. Мы постоянно следим за текущими событиями и рассматриваем различные будущие сценарии, однако никаких решений не принято. Надеемся на ваше понимание, что мы воздержимся от комментирования слухов.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.07.2022 15:44 3 5586
Тэги: экономика
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