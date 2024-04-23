В Балабаново откроют производство кабеленесущих систем

Там планируется производить металлические лотки всех типов и аксессуары к ним. Сумма инвестиций в проект составит миллиард рублей, сообщили 23 апреля в правительстве Калужской области.

В городе создадут более 500 рабочих мест.

Такой комплекс в Калужской области станет 12-ой производственной площадкой наряду с предприятиями в Московской, Тульской областях, Казани, Новосибирске, Ульяновске и Казахстане. Площадка в Калужской области увеличит объемы производства группы компаний на 70%.