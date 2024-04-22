Посол Казахстана приехал в Калужскую область

О визите Даурена Абаева в понедельник, 22 апреля, сообщил заместитель губернатора Владимир Попов.

По итогам первых двух месяцев 2024 года товарооборот между Калужской областью и этой страной увеличен почти на 30%, порядка 40% рост — у экспорта.

- На встрече представили инвестиционный потенциал Калужской области, - рассказал Попов. - В том числе возможности индустриальных парков и особой экономической зоны. Презентовали логистическую инфраструктуру региона. Таким образом, у нас — все возможности, потенциал, а, главное, желание развивать перспективные совместные проекты.