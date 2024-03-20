Для работников бывшего «Фольксвагена» в Калуге оставили только один автобусный маршрут

Новые правила вступили в силу 20 марта, рассказали в профсоюзе «Единство».

К предприятию сотрудников будут подвозить лишь два раза в сутки – в 6:40 и 8:15 – от МРЭО на Грабцевском шоссе. Все остальные маршруты из других частей Калуги и других городов отменили.

- И такую оптимизацию транспорта можно было бы хоть как-то понять, если бы предприятие находилось в «глухом простое» и людей, пользующихся транспортом, было бы маленькое количество, - прокомментировали в профсоюзе. - Но с 18 марта работников вновь вызывают в простой на рабочем месте для «ознакомления с вакансиями» и предложениями по командировкам.

Напомним, завод находится в простое с марта 2022 года. В прошлом году у него сменился собственник – предприятие выкупила российская компания.

Возобновить производство на одном из крупнейших предприятий Калуги обещают в первой половине 2024 года.