Губернатор назвал Дзержинский район лидером в сельском хозяйстве

Владислав Шапша 20 февраля принял участие в отчете главы администрации Егора Виркова.

В 2023 году в консолидированный бюджет района поступило 2,4 миллиарда рублей. Налоговые и неналоговые доходы выросли на 14%.

Туристический поток за год увеличился до 414 тысяч человек.

Сельскохозяйственной продукции произведено на 16 миллиардов рублей - на треть больше, чем в 2022 году.

- Вы абсолютные лидеры по объему произведенной сельскохозяйственной продукции в денежном выражении, - прокомментировал Владислав Шапша.