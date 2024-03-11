Губернатор провел праздничную встречу с многодетными мамами

Владислав Шапша провел торжественное мероприятие накануне 8 Марта.

Во встрече приняли участие 26 женщин из всех районов области. В прошлом году они все получили региональную награду – знак «Признательность».

- Создать большую семью – это подвиг, - подчеркнул губернатор Калужской области. - Семья – это умение находить компромисс, большие сложности, испытания.

Он пожелал мамам здоровья и надежного мужского плеча рядом.