Водоканал сбрасывал неочищенные стоки в реку Суходрев

24.09.2019 17:15 182

Калужская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что Водоканал осуществлял сброс неочищенных сточных вод в реку Суходрев. В этой связи в суд было подано исковое заявление, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 24 сентября. В результате, предприятие обязали провести работы по повышению качества сточных вод и получить разрешение на пользование водным объектом. Областному министерству строительства и ЖКХ поручили профинансировать вышеуказанные мероприятия. Фото: Pixabay.com



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