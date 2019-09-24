Калужанин украл виброплиту у строителей

24.09.2019 11:28 312

В полицию Ульянова обратились строители, которые благоустраивали сельский парк.

У бригады ночью пропала виброплита, оставленная на месте проведения работ.

Похищенный аппарат оценили в 72 тысячи рублей.

По записям с камер видеонаблюдения оперативники установили личность похитителя, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 24 сентября.

Им оказался 22-летний местный житель.

Парень выпивал с друзьями в парке и заметил оставленное оборудование.

Вместе с приятелем злоумышленник перетащил виброплиту в безлюдное место, чтобы позже приехать на машине и увезти ее.

Украденное имущество изъяли и вернули строителям.

В ближайшее время молодой человек предстанет перед судом.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.