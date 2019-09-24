Калужанин украл виброплиту у строителей

В полицию Ульянова обратились строители, которые благоустраивали сельский парк.
У бригады ночью пропала виброплита, оставленная на месте проведения работ.
Похищенный аппарат оценили в 72 тысячи рублей.
По записям с камер видеонаблюдения оперативники установили личность похитителя, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 24 сентября.
Им оказался 22-летний местный житель.
Парень выпивал с друзьями в парке и заметил оставленное оборудование.
Вместе с приятелем злоумышленник перетащил виброплиту в безлюдное место, чтобы позже приехать на машине и увезти ее.
Украденное имущество изъяли и вернули строителям.
В ближайшее время молодой человек предстанет перед судом.
Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.
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