«Пятерка улетела в кювет»

18.09.2019 07:00 416

Сообщение о ДТП в Куйбышевском районе поступило в 16 часов 7 минут 17 сентября, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Недалеко от деревни Паверки-Козенные автомобиль «ВАЗ-2105» съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП есть пострадавший. На месте работали госавтоинспекторы, спасатели и сотрудники скорой помощи: всего 9 человек и 3 единицы техники.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.