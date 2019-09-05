Наши Маши прошли квалификацию финала Мирового тура в Риме

05.09.2019 09:00 217

Самые крупные соревнования по пляжному волейболу в завершении сезона стартовали в Италии, сообщается в официальной группе волейбольного клуба «Обнинск».

У женщин игроки клуба «Обнинск» Мария Воронина и Мария Бочарова стартовали с первого раунда квалификации. Наши девушки в трех сетах обыграли француженок Vieira-Placette – 2:1 (14:21, 21:11, 15:9).



Во втором раунде квалификации воспитанниц школы олимпийского резерва Александра Савина ждало еще более тяжелое испытание – матч с китаянками. Обнинские волейболистки победили также в трех сетах – 21:19, 14:21, 16:14.



Уже сегодня Мария Бочарова и Мария Воронина возьмут старт на групповом этапе. Соперницы титулованные – две пары из Германии и одна из Бразилии.



У мужчин, к сожалению, Артему Ярзуткину и Максиму Сиволапу не повезло со жребием. Уже в первом раунде квалификации обнинские волейболисты попали на норвежцев и уступили в трех партиях.

Фото: волейбольный клуб «Обнинск».