Предприниматель заплатил миллион за водителя, насмерть сбившего женщину

26.08.2019 12:16 1101

В Калуге судебные приставы взыскали с предпринимателя миллион рублей за моральный вред, причиненный преступлением, сообщает пресс-служба региональной ФССП.

В прошлом году водитель автобуса «ПАЗ» сбил на дороге пожилую женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Впоследствии от полученных травм она скончалась. Суд постановил взыскать в пользу родственников погибшей один миллион рублей, причем заплатить обязали работодателя виновника ДТП.

После возбуждения исполнительного производства должник сам пришел к приставам и рассчитался со всей суммой долга.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.