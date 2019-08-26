Криминальное трио специализировалось на «закладках»

26.08.2019 12:00 45

Калужские полицейские задержали троих мужчин из республик ближнего зарубежья, подозреваемых в сбыте наркотиков,ю сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Двое из них арендовали автомобиль в Москве и приехали в Калугу, где сняли квартиру. Наркотики они приобретали в столице, а распространяли их у нас посредством «закладок». К своему делу привлекли третьего знакомого, с которым и попались.

При себе у криминального трио было больше 400 граммов синететических наркотиков.

В настоящее время задержанные 1982, 1983 и 1994 годов рождения доставлены в территориальный орган внутренних дел. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

Фото: УМВД России по Калужской области.