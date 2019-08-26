Криминальное трио специализировалось на «закладках»

Калужские полицейские задержали троих мужчин из республик ближнего зарубежья, подозреваемых в сбыте наркотиков,ю сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Двое из них арендовали автомобиль в Москве и приехали в Калугу, где сняли квартиру. Наркотики они приобретали в столице, а распространяли их у нас посредством «закладок». К своему делу привлекли третьего знакомого, с которым и попались.
При себе у криминального трио было больше 400 граммов синететических наркотиков.
В настоящее время задержанные 1982, 1983 и 1994 годов рождения доставлены в территориальный орган внутренних дел. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.
Фото: УМВД России по Калужской области.
|
Клещи стали меньше нападать на калужан 26.08.2019 11:15
В полиции расскажут, как попасть к ним на работу 26.08.2019 11:10
«Фольксваген» улетел в кювет и перевернулся 26.08.2019 11:00
Обнинские волейболистки выиграли «серебро» финала чемпионата России 26.08.2019 10:56
Два жителя Думиничей попались на краже кабеля 26.08.2019 09:20
В Тихоновой пустыни сгорел дом 26.08.2019 09:00
Под Тарусой сгорела частная гостиница 26.08.2019 08:00
Жители Звездной и Байконура останутся без света 26.08.2019 07:03
В Кондрово сгорела баня 25.08.2019 10:30
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: