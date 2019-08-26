Сосенский водоканал не сообщил о приеме на работу бывшего госслужащего

26.08.2019 11:34 126

Прокуратура Козельского района нашла нарушения в работе Сосенского водоканала, сообщает пресс-служба областной прокуратуры 26 августа.

В июле прошлого года предприятие приняло на работу сотрудника, который раньше работал на гос.службе, однако в нарушение закона предприятие не проинформировало бывшего нанимателя о приеме его на работу.

В отношении должностного лица, нарушившего антикоррупционное законодательство, возбуждено административное дело.

Фото: pxhere.com.