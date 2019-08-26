Клещи стали меньше нападать на калужан

26.08.2019 11:15 86

141 человек, в том числе 32 детей обратились к медикам после укуса клещей на прошлой неделе, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Из 135 членистоногих, исследованных в областном Центре гигиены и эпидемиологии, 24 оказались зараженными боррелиозом.

Если и вас укусил кровопийца, сдать его в лабораторию можно по адресу: г. Калуга, ул. Баррикад, д.181. с 8-00 час. до 16-00 час без выходных и праздничных дней.

Фото: pxhere.com.