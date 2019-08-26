В полиции расскажут, как попасть к ним на работу

26.08.2019 11:10 102

В среду, 28 августа с 17 до 18 часов в УМВД России по Калужской области состоится тематическая горячая телефонная линия.

Жители Калуги и области могут узнать, как поступить на службу в органы внутренних дел,а также узнать о вакансиях в полиции, сообщает пресс-служба ведомства.

Горячая телефонная линия состоится 28 августа с 17 до 18 часов.

Вопросы можно задавать по телефону (8 4842) 50-20-20.

Фото: pxhere.com.