В полиции расскажут, как попасть к ним на работу

В среду, 28 августа с 17 до 18 часов в УМВД России по Калужской области состоится тематическая горячая телефонная линия.
Жители Калуги и области могут узнать, как поступить на службу в органы внутренних дел,а также узнать о вакансиях в полиции, сообщает пресс-служба ведомства.
Горячая телефонная линия состоится 28 августа с 17 до 18 часов.
Вопросы можно задавать по телефону (8 4842) 50-20-20.
Фото: pxhere.com.
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