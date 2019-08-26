Два жителя Думиничей попались на краже кабеля

26.08.2019 09:20 264

В Думиничском районе окончено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, которые подозреваются в краже силового кабеля, сообщает пресс-служба регионального УМВД 26 августа.

Кабель они похитили из трансформаторной будки: с одной стороны перерубили его топором, а с другой - перекусили плоскогубцами. Моток положили в машину.

Однако их действия заметил проезжавший миимо мужчина, который вызвал полицию. Мужчины во всем сознались и вернули похищенное.

Фото: pexels.com.