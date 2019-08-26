Жители Звездной и Байконура останутся без света

26.08.2019 07:03 296

Из-за плановых отключений электроэнергии, без света 26 августа проведут жители двух улиц: С 05:00 до 18:00: ул.Звёздная 19,22,28,29,19/1,18а б-р Байконур 3,5 Для получения консультаций по всем возникающим вопросам, связанным с электроснабжением, следует обращаться по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный). Фото: pxhere.com.



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