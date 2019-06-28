Калужские зоозащитники спасают расстрелянного сокола

Калужским зоозащитникам из центра «Феникс» доставили раненную пустельгу из Протвино.
Кто-то стрелял по птице из мелкокалиберной винтовки.
«Кости переломаны, в крыле дыра.Д.7 мм. Кроворотеря и шок», сообщила на странице центра его основатель Вероника Матюшина.
К сожалению, часть крыла пришлось удалить.
Специалисты постараются выходить птицу.
Фото: Pixabay.com.
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