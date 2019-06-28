Калужские зоозащитники спасают расстрелянного сокола

28.06.2019 20:11 126

«Кости переломаны, в крыле дыра.Д.7 мм. Кроворотеря и шок», сообщила на странице центра его основатель Вероника Матюшина.

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

Ещё строки

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!