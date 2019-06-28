Почти 500 калужан обратились к приставам в «День единого приема»

28.06.2019 17:08 99

В среду, 27 июня, приставы провели очередной «День единого приёма граждан». На консультацию к сотрудникам УФССП пришло 495 жителей области. Из них 16 человек были приняты руководством ведомства. По итогам дня приставы взыскали 319 тысяч различных задолженностей. Фото: пресс-служба УФССП по Калужской области.



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