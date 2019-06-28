Главу администрации поселка накажут за мусор возле контейнеров

28.06.2019 14:18 301

Выяснилось, что чиновники не организовали сбор крупногабаритных отходов, сообщила пресс-служба прокуратуры в пятницу, 28 июня.

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

Ещё строки

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!