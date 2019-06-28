Обнинец потерял 11 тысяч, пытаясь купить перфоратор

28.06.2019 11:22 213

Житель Обнинска нашел в интернете объявление о продаже перфоратора. Мужчина позвонил по указанному телефону.

Продавец вежливо ответил на все вопросы, подробно рассказал о всех характеристиках и даже выслал видео с демонстрацией инструмента.

В итоге обнинец перевел 11 тысяч за перфоратор и доставку, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 28 июня.

Однако в указанный срок товар не поступил, телефон продавца отвечать перестал, а в транспортной компании сообщили, что никаких отправлений на имя мужчины не поступало.

Гражданин обратился в полицию. Стражи порядка возбудили дело по статье «Мошенничество».

Фото: pixabay.com.