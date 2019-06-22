Автобус сгорел ночью в Мещовске

Почти в час ночи в субботу, 22 июня, спасателям поступило сообщение о пожаре в Мещовске.
На улице Юбилейной загорелся автобус «Мерседес», сообщила пресс-служба МЧС.
На место происшествия было направлено 4 пожарных на 1 машине.
Огонь потушили. Никто не пострадал.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.
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