Автобус сгорел ночью в Мещовске

22.06.2019 10:07 364

Почти в час ночи в субботу, 22 июня, спасателям поступило сообщение о пожаре в Мещовске. На улице Юбилейной загорелся автобус «Мерседес», сообщила пресс-служба МЧС. На место происшествия было направлено 4 пожарных на 1 машине. Огонь потушили. Никто не пострадал. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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