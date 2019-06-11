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Редчайший черный аист попал в фотоловушку нацпарка

11.06.2019 08:08 0 308
Редчайший черный аист попал в фотоловушку нацпарка

Видеокамера, установленная на южном участке заповедника «Калужские засеки», запечатлела одну из самых редких птиц — черного аиста, сообщила пресс-служба нацпарка в понедельник, 10 июня.

На Европейской территории России лишь в некоторых областях сохранилось не более 15 пар этого вида.

Из-за рубок в окрестностях калужского заповедника чёрный аист сохранился только в самых труднодоступных местах засечного леса.

Узнать что-либо о жизни этих редких птиц стало возможно лишь в последнее время, с применением фотоловушек.

Фото: пресс-служба заповедника «Калужские засеки».


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