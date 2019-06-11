BMW сбил пешехода на Салтыкова-Щедрина

11.06.2019 07:16 570

10 июня, в понедельник, около трех часов дня на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП на улице Салтыкова-Щедрина в Калуге. Автомобиль BMW сбил пешехода, сообщила пресс-служба МЧС. Тяжесть полученных прохожим травм не указывается. На месте происшествия работали 9 человек: спасатели, патруль ДПС, бригада скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей: 2 шт.