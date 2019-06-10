Лесники два года расчищали заповедный парк

10.06.2019 21:05 262

«Парк д.Милотичи» в Барятинском районе относится к числу особо охраняемых природных территорий Калужской области.

Он сохранился от бывшей усадьбы Засецких и представляет собой липовую рощу с тремя искусственными прудами.

В 2017 году лесники провели инвентаризацию деревьев и обнаружили много бурелома.

В марте 2018 из парка удалили около 60 сухостойных деревьев. Но уже в апреле из-за сильных ветров в роще образовались новые завалы.

В этом году территория парка снова была очищена от поваленных деревьев.

Решается вопрос о проведении расчистки прудов, сообщила пресс-служба минприроды Калужской области в понедельник, 10 июня.

Фото: пресс-служба минприроды Калужской области.