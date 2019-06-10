Полицейские обнаружили 12 нелегалов на стройке в Калуге

10.06.2019 17:23 366

Сотрудники полиции выявили 12 иностранцев, работающих без патента, на одной из строек в Калуге.

Граждане ближнего зарубежья трудились в качестве разнорабочих и выполняли кладку кирпичных стен.

Нарушители были оштрафованы на 2 000 рублей каждый, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 10 июня.

Одного из нелегалов выдворят на родину, так как он незаконно находится на территории России.

Полицейские устанавливают работодателя, нарушившего закон.

Ему грозит штраф до 800 тысяч за каждого иностранца.

Фото: пресс-служба МВД по Калужской области.