Продавца подпольных «Rolex» оштрафовали на 100 тысяч

10.06.2019 20:10 254

32-летний житель Воронежской области арендовал в Кременках помещение под магазин. Мужчина развернул торговлю подделками под знаменитые бренды «Calvin Klein», «Rolex», «Dior», «Swatch» и другие. В июне прошлого года сотрудники полиции изъяли контрафактный товар, сообщила пресс-служба прокуратуры в понедельник, 10 июня. По оценкам экспертов сумма ущерба составила около 1 миллиона рублей. Предприниматель полностью признал свою вину. Судом ему был назначен штраф в 100 тысяч рублей. Фото: пресс-служба прокуратуры по Калужской области.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей