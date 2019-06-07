Новую станцию водоочистки построят в Козельске

07.06.2019 17:08 65

Новая станция очистки воды, а также комплекс сооружений насосной станции появятся в Козельске в этом году, сообщила пресс-служба ГП «Калугаоблводоканал» в пятницу, 7 июня.

Место для строительства выбрали на въезде в город. Сейчас ведутся работы по устройству подъездной дороги.

Фото: пресс-служба ГП «Калугаоблводоканал»