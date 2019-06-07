Спасатели потушили два лесных пожара в Ульяновском районе

07.06.2019 16:40 88

7 июня, в пятницу, спасатели получили два сообщения о лесных пожарах в Ульяновском районе.

Около часа дня загорелась лесная подстилка в урочище КСП «Ульяновское». Площадь возгорания составила 0,27га.

Примерно в это же время произошел низовой пожар в районе колхоза им. Ульяновой. Там огонь охватил 0,45 га.

Пожары были потушены. Угрозы населению нет, сообщила пресс-служба МЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.