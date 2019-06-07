Мошенники обманули один из банков на 57 миллионов

07.06.2019 15:22 251

Прокурор Боровского района утвердил обвинительный приговор по делу о мошенничестве в сфере кредитования.

Следствие установило, что группа из 8 человек получила более 57 миллионов кредита по подложным документам в отделении Россельхозбанка в Балабаново.

Обвиняемые свою вину не признали.

Уголовное дело было направлено в суд, сообщила пресс-служба прокуратуры в пятницу, 7 июня.

Мошенникам грозит до 10 лет тюрьмы со штрафом до 1 миллиона рублей.

Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.