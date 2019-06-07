Одна сотка леса сгорела утром в пятницу в Калуге

07.06.2019 13:15 338

В пятницу, 7 июня, спасателям поступило сообщение о пожаре в Калужском лесничестве. Загорелась лесная подстилка. Площадь возгорания составила 0,01га., сообщила пресс-служба МЧС. Пожар начался около 8:30 утра. Огонь быстро локализовали и окончательно потушили в 9:06. Всего на месте происшествия работали 6 человек и 2 единицы техники. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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