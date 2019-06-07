Двое мужчин и дама украли алкоголя на 12 тысяч

07.06.2019 12:24 289

В полицию Калуги обратились сотрудники одного из супермаркетов с заявлением о краже алкоголя на 12 тысяч рублей.

Оперативники по камерам видеонаблюдения установили подозреваемых, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 7 июня.

Выяснилось, что кражу осуществили двое мужчин и женщина.

Один гражданин сложил алкоголь в корзину, второй в укромном месте снял защитные бирки. А дама спрятала бутылки в женскую сумку и прошла мимо касс.

Подельникам грозит до 5 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области